Paolucci (Coriano Futura): "Grazie a chi ci ha votato, faremo opposizione responsabile e costruttiva"

"A nome di Coriano Futura, desidero ringraziare sinceramente tutti i 2.008 corianesi che hanno deciso di darci fiducia e di premiarci con il loro voto e sostegno. Ci impegniamo fin da subito a portare avanti, con convinzione e determinazione, quelle battaglie che avevamo posto al centro del nostro programma elettorale. Battaglie per una Coriano più attenta alle esigenze delle famiglie, delle imprese, dei giovani, degli anziani", così in una nota il candidato sindaco Cristian Paolucci.

Che aggiunge: "Battaglie che toccano da vicino i temi del welfare, dello sport, della salute, dell'agricoltura, della partecipazione e della trasparenza. In questi mesi abbiamo svolto un lavoro importante sul territorio, nelle frazioni e nelle case dei corianesi; non vogliamo che quel lavoro vada sprecato. La nostra sarà un'opposizione responsabile e costruttiva; ci faremo parte attiva all'interno del consiglio con le nostre proposte di cambiamento e vigileremo affinché la nuova amministrazione comunale tenga fede agli impegni presi con i corianesi e operi nell'interesse esclusivo della nostra comunità".

E in conclusione: "Un ringraziamento doveroso a tutta la squadra di Coriano Futura, che nelle ultime settimane non si è mai risparmiata e che, con generosità e spirito di sacrificio, si è adoperata per promuovere sul territorio le proposte del nostro programma. Al sindaco Gianluca Ugolini un grande in bocca al lupo per il compito che lo aspetta e un augurio di buon lavoro, con l'auspicio che possa realizzare quegli interventi necessari alla crescita e allo sviluppo di Coriano e che possa essere ricostruito lo spirito di comunità, coesione e cooperazione all'interno del nostro paese".