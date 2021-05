Parcheggi a Viserba, Erbetta: "Soste selvagge, fallimento lungomare Rimini nord"

Il Comune di Rimini tramite un'indagine conoscitiva invita i cittadini che hanno terreni di circa 10.000 mq nelle zone di Viserbella e Torre Pedrera a inviare una manifestazione di interesse, con descrizione dell'area in zona Rimini Nord e corredata di eventuali foto, entro il 10 maggio per darle in comodato o in affitto, per essere allestita a parcheggio pubblico. Un invito che il consigliere Comunale Mario Erbetta, candidato sindaco per Rinascita Civica addita come la "conferma del fallimento della progettazione del lungomare di Rimini nord che non ha tenuto conto della mancanza di parcheggi".

"Solo ora il Comune si accorge dell’enorme problema che si realizzerà quest’ estate quando, sperando arrivino, i turisti non riusciranno a parcheggiare agevolmente e ad arrivare alle attività commerciali e agli alberghi - prosegue Erbetta - Già ora è una sfida al parcheggio selvaggio come evidenziano le foto scattate a Viserba qualche giorno fa durante una giornata piovosa, ma quest’ estate sarà l’inferno per chi vorrà parcheggiare a Rimini nord e in particolare nella zona di Viserba dove proseguono i lavori anche del sottopasso. Una catastrofe annunciata che da più parti era stata denunciata a un’amministrazione sorda alle giuste rimostranze della popolazione. Solo ora, capendo la gravità, si corre ai ripari cercando di affittare quanti più terreni possibili da privati".

Il consigliere guarda poi al rischio del "sommerso" e alla corsa a terreni privati da adibire a parcheggi in affitto agli alberghi. "In tutto questo marasma quindi ci sarà chi speculando e approfittando di una cattiva progettazione della zona sfrutterà l’occasione per arricchirsi. Non si può progettare una zona senza prevedere anticipatamente dove posizionare i parcheggi, ma per la nostra amministrazione e per il nostro Sindaco con al valigia in mano l’importante era cercare di finire i lavori prima della fine del mandato per poter fare un’altra inaugurazione con tanto di ballerine e fuochi d’artificio. Il fare per fare vedere di aver fatto e non per fare bene. Questa mentalità cambierà se diventerò Sindaco".