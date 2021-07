Parcheggi a Viserbella e Parco del Mare, Erbetta: "I cittadini non sanno più come fare"

Sono in particolare i parcheggi, oltre alla viabilità di Viserbella, a essere al centro dell'interrogazione presentata giovedì sera in Consiglio Comunale dal consigliere di Rinascita Civica Mario Erbetta. Un'interrogazione rivolta all’assessore Roberta Frisoni, neo vice sindaca, sui lavori del Parco del Mare a Rimini Nord.

Erbetta, nel suo intervento, in cui cita anche la raccolta firme di alcuni residenti, evidenzia "la mancanza assoluta di parcheggi che sta dirottando i cittadini dell'entroterra a scegliere i lidi di Igea Marina e Bellaria abbandonando Torre Pedrera e Viserbella per non impazzire a trovare un parcheggio che poi è esclusivamente a pagamento. Pertanto su sollecitazione degli esercenti di Viserbella chiediamo di provare a migliorare la viabilità e risolvere il problema parcheggi bianchi non a pagamento".

Il consigliere chiede di realizzare "il senso unico di marcia direzione Nord-Sud sulla via Bruschi – Curiel con messa in sicurezza e illuminazione; di rendere gratuiti la metà dei posti nel parcheggio Ceschina; di creare un sistema di viabilità interna utilizzando come perno la via Petropoli e via Zambianchi; realizzare per i residenti senza posto auto, un parcheggio riservato".

Di tutta risposta l'assessore Frisoni ha ribadito che gli uffici comunali sono costantemente impegnati nella zona nord per monitorare l’impatto dei cambiamenti sulla viabilità e valutare modifiche. Inoltre, ha precisato che per quanto riguarda l’asse via Bruschi – Curiel, sui temi della messa in sicurezza e dell’illuminazione, l’amministrazione si è impegnata a valutare un progetto, invece rispetto alla sosta il comune ritiene che sia meglio non realizzare stalli su quell’asse ma avvicinare i parcheggi alla zona mare.