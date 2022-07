Al parco Ausa pronta all'esordio la Festa dell'Unità. Tra gli ospiti arriva anche il presidente Bonaccini

Parte giovedì (14 luglio) la festa dell’unità a Rimini del circolo Euterpe, al Parco Ausa. Tanti gli ospiti politici per tutte le serate. Giovedì incontri in compagnia dei segretari politici. Da quello regionale Luigi Tosiani, a quello provinciale Filippo Sacchetti, al comunale Fiorella Zangari e poi i saluti del padrone di casa Giacomo Gnoli. Ci saranno anche il capo delegazione in Europa Brando Benifei, la presidente dell’assemblea legislativa Emma Petitti e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Un’occasione per parlare degli scenari politici attuali, del Pd, e delle nostre comunità. Atteso alla festa di Rimini per venerdì 15, alle ore 20, il presidente della Regione Stefano Bonaccini. A seguire, sempre venerdì, il comico Maurizio Ferrini. Politica, musica, intrattenimento e buona cucina. Un’occasione per ritrovarsi insieme come comunità democratica.