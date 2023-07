Al parco Ausa torna la Festa dell'Unità, in agenda serate gastronomiche e dibattiti politici

Torna anche quest'anno, dal 13 al 17 luglio, al Parco Ausa di Rimini la Festa de l’Unità organizzata del circolo Pd di via Euterpe. Ogni sera dibattiti politici, intrattenimento e buona cucina con stand gastronomici aperti dalle 18.30. La festa partirà giovedì 13 alle 19 con l’inaugurazione in compagnia dei diversi segretari politici del Partito Democratico: da quello regionale Luigi Tosiani, quello provinciale Filippo Sacchetti sino al comunale con Fiorella Zangari, oltre che del padrone di casa del circolo, Giacomo Gnoli. A seguire, nella stessa serata anche un'iniziativa sulle politiche di genere e pari opportunità assieme alle associazioni della Rete Donne Rimini.

Venerdì 14 si parlerà di territorio con l’amministrazione comunale, assieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e agli assessori Chiara Bellini, Roberta Frisoni, Mattia Morolli e Juri Magrini.

Sabato 15 è la volta, invece, del Deputato romagnolo Andrea Gnassi, assieme al collega Vincenzo Amendola, già Ministro degli Affari Europei e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per parlare di Rimini, Romagna, Italia ed Europa.

Domenica 16 è atteso invece il Senatore e Responsabile Economia e Finanze Pd Antonio Misiani, che assieme alla presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti e al presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati, intavoleranno un dibattito sull'attualità e nello specifico su inflazione, redditi e caro vita.

Chiuderà la festa, lunedì 17, un'iniziativa sull'alluvione in Romagna e i cambiamenti climatici, l'assessora alla transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini assieme al direttore generale Arpae Emilia-Romagna Giuseppe Bortone, al presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè e al professore di ecologia e scienze naturali dell'Università di Urbino Riccardo Santolini.

Ogni sera, dopo i dibattiti politici, seguiranno gli spettacoli di musica e ballo. Cinque serate uniche per ritrovarsi come comunità democratica per confrontarsi, discutere, ma anche divertirsi e stare insieme.