Parco eolico, la coalizione Scegli Misano boccia il progetto: "Servono modifiche radicali"

"Così com'è va bocciato senza appello". La coalizione Scegli MIsano (Pd, Socialisti, MdP articolo1) interviene sul progetto del parco eolico. "Nell’esprimere massima condivisione e apprezzamento per la posizione perentoria espressa dal Sindaco, valuteremo di assumere nei prossimi giorni tutte le iniziative politiche utili d evitare la realizzazione di un’opera dannosa e poco diffusa, considerato che l’unico impianto simile è stato realizzato 10 anni fa al largo di Taranto, forse perché il raffronto costi/benefici non offre ancora garanzie certe. Iniziative politiche, come la promozione di un ordine del giorno in consiglio comunale e il coinvolgimento delle categorie economiche, essendo un tema non di destra o di sinistra, ma strategico per la nostra comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua la coalizione: "Oggi occorre individuare altri sistemi e tecnologie che guardino al futuro, come l’idrogeno o una produzione di energia diffusa, prodromica al raggiungimento degli obiettivi europei previsti dall’agenda 2030. Siamo tutti d’accordo nell’interesse del pianeta, ad individuare forme alternative di approvvigionamento energetico che ci affranchino da quelle fossili, ma in questo caso la tutela dell’ambiente in senso lato non è una variabile indipendente rispetto alla salvaguardia di un asset fondamentale come lo skyline marino che vediamo dalle nostre spiagge, che in un territorio a vocazione turistica come il nostro, significa anche economia, altrimenti il saldo non è mai zero. Per questi motivi, se il progetto non dovesse subire radicali modifiche, portando eventualmente i 51 pali, alti 125 metri con pale lunghe 81 metri, almeno a 30 km dalla costa, valutando altresì anche l’impatto acustico che pale e rotori produrrebbero, va bocciato senza appello. E’ un dovere civico salvaguardare un bene comune ed un interesse collettivo, come la bellezza ambientale".