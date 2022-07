Parco Eolico, i Radicali: "Non si può più perdere tempo, il Comune dia il via libera al progetto"

L'associazione Radicali Rimini "Piergiorgio Welby" tiene a ricordare con un nota che nelle ultime ore a Strasburgo, presso il parlamento europeo, è passata definitivamente la risoluzione che inserisce nucleare e gas nella tassonomia verde e, nel frattempo, Ursula Von der Leyen, la presidente del Consiglio europeo, paventa la possibilità di un taglio completo delle importazioni dalla Russia. Tutto ciò è sinonimo del fatto che in Europa ci si stia muovendo per rendere possibile una ormai sempre più necessaria indipendenza energetica.

"A Rimini, invece, il progetto per la costruzione del parco eolico offshore al largo delle nostre coste, il quale potrebbe coprire il 50% del fabbisogno energetico dell'intera provincia, rimane bloccato ed il comune, nonostante il tanto tempo trascorso, non ha ancora fornito il via libera necessario. Il futuro si costruisce sui fatti, non su parole o proclami vuoti. Tutti siamo capaci di dichiarare supporto al popolo ucraino o di mostrarci indignati per il cambiamento climatico, ma serve il coraggio di trasformare tutto ciò in azioni concrete" scrivono i Radical.

"Ad oggi, Rimini ha l'occasione di mostrare un atteggiamento proattivo rispetto ai grandi problemi dell'attualità. I nostri concittadini hanno già esibito un desiderio di rinnovamento e di innovazione per quanto concerne le infrastrutture urbane. Abbiamo la possibilità di presentarci al resto della nazione come una città all'avanguardia, che ha a cuore il destino del proprio paese, dell'occidente e del mondo. Non possiamo permettere che i timori, le esitazioni e i balbettii della politica impediscano tutto questo. Si dia il via libera alla costruzione del parco eolico al più presto", conclude la nota.