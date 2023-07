Parco del Mare, fondi del Pnrr bloccati. Il Pd: "Siamo allibiti, totale incapacità nel gestire le risorse"

"La rimodulazione del Pnrr da parte del Governo ci lascia allibiti, soprattutto per i definanziamenti che si rischiano per i tratti 6 e 7 del Parco del Mare Sud”. Così la segretaria comunale Pd Rimini Fiorella Zangari, a cui si aggiungono le voci dei consiglieri comunali di Rimini sud Edoardo Carminucci e Annamaria Barilari, insieme ai segretari di circolo Mattia Metuli per il Ghetto Turco, Roberto Mancini per Rimini Sud e Alberto Clementi per il circolo L. Cosmi.

I rappresentanti del Pd prendono posizione sulle decisioni che il governo sta adottando nella rimodulazione degli investimenti del Pnrr e proseguono così: “E' inaccettabile che nella bozza presentata dal ministro Fitto alla cabina di regia per il Pnrr saltino circa 16 miliardi di euro di progetti proprio su rigenerazione urbana e contrasto ai cambiamenti climatici, oltre ai vergognosi tagli agli investimenti per l’efficienza energetica, il sociale e addirittura contro il dissesto idrogeologico, proprio quando se ne avrebbe più bisogno. Viene da chiedersi se ci siano faziosità politiche dietro queste scelte o, forse ancor peggio, la più totale incapacità di gestione delle risorse. In entrambi i casi, un quadro preoccupante”.