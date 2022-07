Parere favorevole in Commissione all’assestamento di bilancio e alla verifica salvaguardia degli equilibri finanziari

Parere favorevole da parte della quinta commissione consigliare per l’assestamento di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri finanziari, uno degli atti di programmazione dell’Ente di particolare importanza soprattutto alla luce delle incertezze su più versanti nel contesto nazionale e internazionale e dei riflessi su scala locale. In questo contesto difficile, il bilancio del Comune di Rimini si conferma in equilibrio, riuscendo quindi anche a dare copertura alle maggiori spese che derivano dall’incremento del costo delle utenze e dell'energia elettrica, che incidono per oltre 4,6 milioni di euro. A copertura dell’aumento sarà utilizzato l’avanzo libero di amministrazione per 2,8 milioni e per il restante trasferimenti statali di legge e ristori. Questa manovra, possibile grazie alla solidità dell'architettura economica e finanziaria comunale, consente dunque di preservare interamente servizi e investimenti, a tutela di cittadini e imprese. L’equilibrio di bilancio consentirà infatti di proseguire con gli investimenti, dando seguito e completamento alle opere di riqualificazione cittadina, alla digitalizzazione e informatizzazione e ai servizi.