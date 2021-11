Pari (Lega): "Porre attenzione sulle periferie, riqualificare le zone più degradate"

“Invertire la rotta e porre un’attenzione sulle periferie della nostra città, prioritario valorizzare riqualificare le situazioni più degradate. Quali sono le priorità e i provvedimenti che questa amministrazione intende perseguire in tal senso?” Interviene così il consigliere comunale della Lega Rimini, Andrea Pari, annunciando la presentazione di una interrogazione in comune. “Le giunte che hanno governato nell’ultimo decennio - prosegue il consigliere del carroccio - hanno concentrato la loro azione e il loro interesse principalmente sul centro storico e sulla zona prettamente attigua all’arenile e al lungomare. Non si può al contempo dimenticare la grande maggioranza dei cittadini che vive in quelle che vengono definite periferie, ma sono nei fatti il cuore pulsante della vita cittadina. Molti abitanti di queste zone della città si sono sentiti in questi ultimi anni lasciati a se stessi. Infatti a fronte di un grande impegno di semplici cittadini, commercianti e operatori del settore turistico per rendere vive e vivibili le frazioni, questi stessi soggettisi sono trovati a respirare una sensazione definita dai più di abbandono da parte dell’amministrazione cittadina”.

“Negli ultimi anni, e ancor di più negli ultimi mesi - prosegue Pari - in particolare la zona sud di Rimini, è stata palcoscenico di numerosi atti criminosi. Sono salite alla ribalta delle cronache le recenti reiterate effrazioni, è sotto gli occhi di tutti lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio in pieno giorno, di cui spesso molti cittadini si sono ritrovati ad essere involontari e impotenti testimoni, il tutto accompagnato da una generale incuria del territorio che troppo spesso è foraggio delle situazioni precedentemente descritte. Attraverso una interrogazione chiedo al Sindaco e alla Giunta se è loro intenzione invertire la rotta e iniziare a porre un’attenzione fattiva sulle periferie della nostra città, prendendosi la responsabilità politica della valorizzazione e riqualificazione delle situazioni più degradate, insieme al contrasto degli eventi delinquenziali sopra rappresentati, in coordinamento e sinergia con Prefettura e Questura che hanno la responsabilità operativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per questo chiederò quali siano le priorità e i provvedimenti che questa amministrazione intende perseguire in tal senso“.