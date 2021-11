Pari (Lega): "Riqualificare il 'Campo degli angeli' del cimitero di Rimini"

“La Giunta intervenga per riqualificare Il Campo degli Angeli dove trovano riposo i i bambini morti in tenera età ed i bimbi mai nati” Interviene così il consigliere comunale della Lega Rimini, Andrea Pari, annunciando la presentazione di una interrogazione in comune. “Nel cimitero di Rimini, come in tantissime altre città d’Italia, esiste il “Campo degli Angeli” luogo in cui, insieme ai bambini venuti a mancare prematuramente, possono trovare riposo e sepoltura, esclusivamente su espressa richiesta dei genitori, i bambini concepiti e mai venuti alla luce per problemi durante la gravidanza.” argomenta il Consigliere Pari. “La perdita di un figlio in tenera età - prosegue l'esponente del carroccio - è una tragedia inaudita per la famiglia che necessita del cordoglio e della vicinanza di tutta la comunità. Allo stesso modo, anche l’interruzione di una gravidanza è da considerarsi un vero e proprio evento luttuoso, ed ogni donna che attraversa tale evento deve avere la possibilità, se lo ritiene, di elaborarlo. La perdita del figlio concepito e mai nato infatti rappresenta una immensa ferita sommersa, un evento tragico e spesso sottovalutato. Il mancato riconoscimento sociale di questo evento come fonte di dolore, non fa che acuire la solitudine, complicando il processo di elaborazione del lutto. Infatti ogni civiltà autenticamente umana si misura anche sulla sua capacità di riconoscere piena dignità ai propri cari defunti”.

“Tante mamme e tante famiglie - aggiunge Pari - mi hanno contattato facendomi notare come questo luogo, a Rimini, non risulta consono e potrebbe essere assai migliorato con qualche piccolo gesto di cura ed attenzione che farebbe sentire a queste donne e a queste famiglie la comunità più vicina nel dolore. Chiedo questo proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, perché ritengo che la cultura della violenza si combatta con la vicinanza, la condivisione e la promozione di una cultura del rispetto della vita e del dolore altrui. Ho chiesto quindi alla Giunta alcuni piccoli, ma importanti gesti tra cui l’aggiunta di fiori e piccole piante per abbellire il Campo degli Angeli, e l’aggiunta di una lapide che rappresenti la vicinanza della comunità e la condivisione di questo grande dolore”.