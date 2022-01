Partito democratico, definito il "team" della nuova segreteria. "In vista del voto ampie coalizioni"

All’indomani del conferimento delle deleghe da parte del segretario regionale Luigi Torsiani, che ha individuato in Filippo Sacchetti il coordinatore di tutti i segretari provinciali emiliano romagnoli, e dopo la recente fase congressuale che ha riscritto la geografia interna del Partito Democratico, la Federazione di Rimini parte con un programma di rilancio dell’attività politica e amministrativa.

“Abbiamo individuato una serie di priorità che diventeranno un programma di lavoro e approfondimento portato avanti dalla nuova segreteria provinciale e da una scuola di formazione politica che la affiancherà, necessaria per darsi tutti gli strumenti” esordisce lo stesso Sacchetti, annunciando la nuova segreteria di 14 esponenti, 7 donne e 7 uomini, con cui intraprende questo secondo mandato. Lucilla Frisoni (vice segretaria), Chiara Bellini (scuola e università), Mattia Morolli (Pnrr, infrastrutture e cultura), Edoardo Carminucci (formazione politica), Anna Barilari (ambiente e mobilità), William Raffaeli (sanità), Giulia Corazzi (attività organizzative), Marcella Bondoni (lavoro e innovazione), Claudia Corsini (welfare sociale e diritti), Enea Torcolacci (este dell'unità), Francesca Pieraccini (legalità e sicurezza) e Alessandro Belluzzi (turismo) quale referente di zona Valmarechia e Valconca.

Quindi, le priorità e la rotta per i prossimi mesi. “In questa fase in cui la pandemia non è ancora sconfitta, è vitale scongiurare il rischio di un’ulteriore pandemia burocratica causata da un sistema di tracciamento e quarantene in tilt e quello di una pandemia sociale figlia dei distanziamenti, degli isolamenti, dei disagi e del rischio di tante nuove povertà che arrivano anche in presenza di lavoro stabile. C’è un tema di ineguaglianza crescente inaccettabile per una forza politica che sta sempre dalla parte di chi è in sofferenza” spiega il segretario.

Allargando quindi la prospettiva: “Priorità anche alla discussione sulle necessità del territorio su cui far convergere la grande mole delle risorse del Pnrr: in parte stanno arrivando (sono oltre 40 i milioni già distribuiti in provincia), ma tante altre le seguiranno. Servono quindi politiche integrate per i servizi, per contenere le tariffe, per le infrastrutture e il sistema sanitario. Rimini deve essere infatti sempre più leader e guida sulle principali tematiche economiche, in particolare quelle turistiche, e ci sono tutte le condizioni per esserlo se si ragiona in modo organico con una stessa base di valori”.

In chiusura non può mancare uno sguardo alle nuove sfide elettorali del 2022. “Quest’anno saranno chiamati alle urne i cittadini di Riccione, Coriano e Morciano e stiamo già lavorando a questi appuntamenti da partito coeso e unito come non mai. Un Pd pronto a giocare un ruolo di primissimo piano nella costruzione di squadre di ampia coalizione che si sono rivelate la carta vincente di tutti gli ultimi appuntamenti con il voto. E questa unità sarà un elemento determinante per garantire coesione alle politiche di sistema, progettualità nel tempo e dare forza alle battaglie che ci aspettano” chiosa Sacchetti.