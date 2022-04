Il Partito democratico svela la sua squadra, ecco chi sono i 24 candidati a sostegno di Daniela Angelini

Il Partito Democratico ha presentato i 24 candidati al consiglio comunale per le elezioni comunali del 12 giugno.

Una lista composta da 13 uomini e 11 donne, un equilibrio che va ben oltre la quota minima prevista dalla legge per le quote di genere. L’età media dei candidati è di 48 anni. Si tratta di un mix eterogeneo di persone per quanto riguarda età, professioni, esperienze riguardanti l’impegno politico, civico e sociale e la rappresentanza territoriale dei quartieri riccionesi.

Il Pd con questa proposta di lista mette in campo un’operazione di ampio rinnovamento, consapevole che è l’unico modo per coinvolgere le nuove generazioni e persone che in questi anni sono state attive nei loro ambiti ma fuori dalla vita politica e amministrativa della città. Una squadra che ha come obiettivo quello di rappresentare non solo il Partito Democratico ma l’intera comunità riccionese, che ha bisogno di nuovi punti di riferimento anche nella rappresentanza politica e amministrativa. "Dopo anni di governo della città in cui i cittadini e le associazioni hanno contato davvero poco, intendiamo mettere al centro della nostra futura azione amministrativa i concetti di partecipazione e di condivisione, soprattutto dopo due anni difficili dovuti alla pandemia e alle difficoltà che ne sono conseguite. Il tutto insieme agli amici della coalizione di centrosinistra, sei compagini fra partiti politici e liste civiche, che condividono obiettivi comuni e proposte di governo, che saranno rese note la prossima settimana quando vi sarà la presentazione delle linee programmatiche", scrive il Pd.

Centrale in questa proposta di progetto per la città è la figura della candidata a sindaco, Daniela Angelini, scelta unitariamente da tutte le forze per le sue qualità e competenze professionali, relazionali e di conoscenza del mondo associativo ed economico riccionese. "Una persona che, lo ha già dimostrato in questo primo scorcio di campagna elettorale, sa ascoltare ma anche indicare soluzioni. E il Partito democratico sarà sempre a supporto della candidata in una rinnovata visione di governo della città. Che necessariamente dovrà passare per una azione di sinergia amministrativa ed istituzionale con gli altri livelli di governo: provincia, regione e anche i comuni limitrofi, coi quali dobbiamo dialogare e avviare una collaborazione proficua, al contrario dell’isolazionismo amministrativo al quale ci ha relegato l’amministrazione uscente", prosegue la nota.

"Rilancio del turismo, progetti di rigenerazione urbana di ampio respiro, attenzione al sociale e ai nuovi bisogni delle persone; messa al centro dei concetti di partecipazione e condivisione con il mondo associativo riccionese: sportivo, culturale, del sociale e del volontariato. E poi ancora: ambiente, transizione ecologica, sburocratizzazione della macchina amministrativa, sicurezza. Sono alcuni dei capisaldi che guideranno la nostra futura azione amministrativa".

L’elenco dei candidati

1 ANDRUCCIOLI CHRISTIAN - 02/07/1983 - GIURISTA DI IMPRESA

2 ANGELINI CHIARA - 01/08/1985 - DOCENTE MATEMATICA

3 ASLI ALI HAJI MOHAMED - 31/01/1973 - INSEGNANTE SPORTIVA

4 BELPASSI ROBERTO - 11/02/1961 - GUIDA BIKE HOTEL

5 BERNARDI ALESSIA - 09/05/2000 - ORGANIZZATRICE DI EVENTI

6 BIAGINI CHIARA - 06/07/1976 - MEDICO ORTOPEDICO

7 CARGNELLI SARA - 12/12/1973 - HOTEL MANAGER

8 CUPPARONI FILIPPO - 28/01/2000 - STUDENTE UNIVERSITARIO

9 DEL PICCOLO EMANUELA - 26/01/1959 - V. PRESIDENTE ANMIC

10 FABBRI GLORIA - 12/11/1983 - INSEGNANTE

11 FRANCHINI FABIO - 04/03/1962 - CONSULENTE VENDITE AUTO

12 GALAVOTTI GIORGIO - 23/02/1955 - AVVOCATO

13 GOBBI SIMONE - 08/08/1974 - GESTORE IMPRESE BANCA

14 IMOLA SIMONE - 15/05/1989 - INGEGNERE MECCANICO

15 LO MAGRO GIUSEPPE - 03/01/1945 - INSEGNANTE E SCRITTORE

16 PREMI LORENZO - 28/07/1992 - INSEGNANTE

17 RIPA LETIZIA - 13/08/1999 - STUDENTESSA UNIVERSITARIA

18 SABETTA ESTER - 01/07/1953 - PEDAGOGISTA E STUDIOSA D'ARTE

19 SILVESTRI MAURO - 30/12/1959 - MARINAIO E MITICOLTORE

20 SOLFRINI SILVIA - 15/06/1970 - SEGRETARIA

21 TONINI DARIO - 08/10/1990 - BAGNINO

22 TORCOLACCI ENEA - 24/03/1975 - AGENTE DI COMMERCIO

23 VANNUCCI GIANLUCA - 16/11/1981 - ATTORE E REGISTA

24 VARO LILLY ILIA - 01/01/1959 - IMPRENDITRICE