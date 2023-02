Partito democratico di Riccione, 86 iscritti chiedono a Riziero Santi di assumere la guida

In totale 86 iscritti al Pd di Riccione, dei 4 Circoli territoriali, dei Forum tematici, del Gruppo consigliare, della delegazione di Giunta e di tutte le mozioni congressuali, hanno sottoscritto una lettera per chiedere a Riziero Santi di assumere la guida del Partito Democratico di Riccione.

"Il 10 novembre 2022, a seguito delle dimissioni di Alberto Arcangeli da segretario del Partito Democratico di Riccione, l’assemblea dei delegati dava mandato a Riziero Santi di svolgere la funzione di reggente del Pd, ruolo accettato e svolto fino ad oggi insieme a Cinzia Bauzone e Marino Masi. Il giudizio dei firmatari del presente documento sul lavoro svolto in questi mesi è nettamente positivo. Nelle scorse settimane la mole di cose fatte è stata davvero imponente. Dopo le elezioni comunali e i successivi mesi di assestamento, vi era la necessità di riorganizzarsi anche dal punto di vista politico e il Partito Democratico lo ha fatto al meglio delle proprie possibilità; su questo la reggenza ha svolto un ruolo decisivo".

"Insieme al gruppo consigliare si è svolto un lavoro preziosissimo sul tema del bilancio, primo vero banco di prova della nuova amministrazione di centrosinistra; siamo convinti di aver fornito un contributo fattivo, sia in termini di contenuti e di proposte, che di sostegno nel dibattito in consiglio comunale - prosegue la nota -. Il ruolo stesso della direzione comunale è stato valorizzato con convocazioni mirate al lavoro concreto relativo appunto al bilancio e al turismo, occasione nella quale si è licenziato un importante documento che sarà la base dei contenuti che verranno affrontati nella conferenza cittadina organizzata insieme a tutte le forze della coalizione. Proprio con le forze alleate si è instaurato un nuovo metodo di lavoro, fatto di incontri periodici, sui contenuti e nel merito delle questioni amministrative. Il rilancio della coalizione è uno dei primi obiettivi del Pd".

E aggiungono: "Il partito di Riccione in questo momento è molto unito e compatto, anche rispetto alle diverse sensibilità che vi sono state per la scelta dei candidati al congresso nazionale. Non vi sono schieramenti o gruppi contrapposti, si rema tutti nella stessa direzione. Tutto questo non cade dal cielo. E’ il frutto di un’azione costante e quotidiana della reggenza e di Riziero Santi in primis che, con grande passione, impegno, esperienza, competenza ed autorevolezza, si è messo a disposizione per svolgere un ruolo non semplice. Il frutto di questo lavoro si è visto in modo tangibile, sia internamente nel lavoro organizzativo del partito, che esternamente, in primis nei rapporti con la coalizione ma anche nella visibilità del Pd in città. A lui, a Cinzia e a Marino va il nostro ringraziamento per ciò che è stato fatto. Allo stesso tempo va la richiesta di continuare questo percorso insieme. Sappiamo che la formula della reggenza ha di per sé insito un carattere di temporaneità".