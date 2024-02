Patto per il Lavoro e per il Clima, un incontro pubblico con il Partito Democratico

Il Partito Democratico della Città di Rimini organizza per venerdì (9 febbraio), alle ore 20,45 presso la sala Pironi in corso d’Augusto, 231 un incontro pubblico dal titolo: "il Patto per il Lavoro e per il Clima uno strumento per l’Europa che vogliamo:sociale, verde e giusta".

L’Europa sociale, verde e giusta è una visione che si basa sull’idea che la transizione ecologica debba essere accompagnata da politiche che tutelino i diritti dei lavoratori, promuovano l’uguaglianza sociale e riducano le disuguaglianze con l’obiettivo di creare un società sostenibile, equa e inclusiva, in cui le persone possano godere di una buona qualità della vita.

Il Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna va in questa direzione, è un programma strategico che mira al raggiungimento di questi obiettivi: promuovere la transizione verso un’economia sostenibile creando nuovi posti di lavoro nel settore verde e contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Su questi temi interverranno la presidente dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, l’assessore regionale allo sviluppo economico, al lavoro e alla green economy, Vincenzo Colla, il segretario Regionale del Partito Democratico, Luigi Tosiani. Inoltre, i saluti dell’Assemblea comunale del Pd di Rimini, Giacomo Gnoli e la segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Rimini, Fiorella Zangari.