‘Parte da noi Rimini’ a sostegno della candidatura di Elly Schlein, esordio con 150 partecipanti

Oltre 150 persone provenienti da tutto il territorio provinciale hanno partecipato mercoledì (18 gennaio) nel tardo pomeriggio all’incontro aperto organizzato dal neocostituito comitato ‘Parte da noi Rimini’ a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria nazionale del Partito Democratico, che si è tenuto a Rimini nella sala pubblica del quartiere ‘Celle’. Tra queste, anche molti giovani e tanti volti nuovi, cittadini anche non iscritti al Pd ma che hanno sentito l’esigenza di partecipare ed intervenire.

Dopo l’introduzione dei tre coordinatori Eleonora Martello, Emanuele Bianchi e Chiara Angelini, vi sono stati moltissimi contributi, in particolare di giovani, che hanno espresso le motivazioni del sostegno a Elly Schlein in vista del congresso del Pd che si svolgerà a febbraio, in primis tra gli iscritti al partito e poi con primarie aperte. Nell’incontro sono emerse voglia di partecipazione e soprattutto volontà di contribuire a cambiare sorti e destino della sinistra italiana.

Lavoro, ambiente, disuguaglianze, inclusione; ma anche difesa dei più deboli e delle fasce più fragili e povere della società. Sono stati alcuni dei temi sottolineati negli interventi effettuati dai partecipanti, che hanno anche espresso la forte volontà di cambiare il partito, anche con metodi decisionali di coinvolgimento vero di iscritte e iscritti, militanti e simpatizzanti.

Diversi intervenuti hanno anche deciso seduta stante di iscriversi al Pd, proprio per partecipare all’intera fase costituente, e questo sta a dimostrare che ancora è viva la voglia di attivarsi politicamente nella fase storica più complicata della storia del partito, con una destra al governo che si sta già dimostrando un bluff rispetto agli annunci elettorali, e verso la quale occorre mettere in campo una opposizione forte non solo in parlamento ma anche e soprattutto nel paese, con e tra le persone e sul territorio.

Stanno già nascendo nei vari comuni i comitati a sostegno di Elly Schlein e nei prossimi giorni sarà comunicata un'iniziativa pubblica con la sua presenza.