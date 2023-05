Il Pd pensa già alle elezioni di Santarcangelo del 2024. "E' tempo di avviare il nuovo percorso elettorale"

Il Pd di Santarcangelo traccia la rotta per le amministrative 2024. A poco più di un anno dalla scadenza del secondo mandato Alice Parma, la Direzione Comunale del Partito Democratico ha approvato infatti mercoledì sera un documento programmatico “per la stesura e sul coordinamento del nuovo programma”. “Diamo avvio al percorso elettorale, che si svilupperà per step in questa prima parte necessaria per costruire il progetto si articolerà in una fase di ascolto della città e di incontro con gli amministratori e nei Circoli per approfondire i temi con cui poi si arriverà alla vera e propria definizione” annuncia la segretaria Paola Donini, sintetizzando quindi il documento programmatico.

“Le basi necessarie a iniziare sono tre: valori chiari, percorso amministrativo realizzato e in divenire, apertura alla partecipazione democratica dei cittadini. Partendo dal primo punto, i valori ai quali si ispira il Partito Democratico si possono riassumere nei Principi Fondamentali della Costituzione antifascista (libertà e democrazia, dignità del lavoro, laicità dello Stato, impegno nel rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di ognuno, parità di genere e rispetto delle diversità, inclusione e uguaglianza, diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca scientifica, diritto ad un welfare universale per la protezione della salute e delle fragilità) e a questi si aggiungono i recenti cambiamenti del comma 3 dell’art.9, aggiunto nel 2022 su nostra iniziativa che dispone tra gli obblighi costituzionali “la tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni ”. Ovviamente non si può prescindere neanche dalla difesa dell’Europa come casa comune e dal rafforzamento delle democrazie come unica espressione possibile di partecipazione” entra nel merito Donini.

Poi Donini passa al secondo punto, il percorso amministrativo: “Si è rifatto a questi valori e, parlando al livello di concretezza degli obiettivi di trasformazione di una città possono essere riassunti nei Principi di Cittaslow, la rete internazionale di città della quale Santarcangelo fa parte, città che promuovono “la cultura del buon vivere attraverso la ricerca, la sperimentazione, l’applicazione di soluzioni per l’organizzazione della città. Identità, memoria, difesa dell’ambiente, giustizia e inclusione sociale, comunità e cittadinanza attiva”. Abbiamo però davanti a noi nuove sfide da affrontare e su cui costruire il futuro: sulla via Emilia c’è quella di portare a Santarcangelo il Trc, la “metropolitana di superficie”, già realizzata da Rimini a Riccione con soddisfazione dei cittadini e già progettata da Rimini a Rimini Fiera. Altre discendono dagli stessi valori e si raccordano ai progetti che abbiamo portato avanti in questi anni rilanciandoli nel futuro prossimo: grande attenzione alla campagna, l’agricoltura, il paesaggio e la risorsa idrica, grande attenzione alle comunità energetiche e al contributo che sapremo dare alla conversione energetica, capacità di completare la transizione digitale accompagnando i cittadini ai nuovi strumenti e alle nuove possibilità che con questa si apriranno. Flessibilità e innovazione, nei nuovi lavori e sulle nuove tecnologie, ma anche nella ricchezza dell’artigianato e dei prodotti locali tradizionali, la fine del consumo del suolo sostituita dall’ammodernamento, dall’efficientamento, dalla ricucitura del territorio e dal riuso”.

Infine, ecco come si snoderà il percorso partecipativo. “Ci permetterà di individuare le priorità e trasformarle in obiettivi si svilupperà attraverso azioni coordinate dagli organismi dell'unione comunale (segreteria, direzione e gruppi tematici) e saranno attuate per la parte di valenza territoriale da Circoli. Si svilupperà in 5 tappe".