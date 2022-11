Il Pd richiama tutti all'ordine. "Riccione deve fare più squadra sul turismo e sugli eventi"

Il dibattito sugli eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Riccione offre lo spunto per alcune riflessioni. "L’intento è quello di non soffermarci sulla qualità e sul gradimento degli eventi stessi perché spesso si limitano ad essere considerazioni soggettive. A noi interessa affrontare il tema da un punto di vista politico e strategico" scrive il Pd.

Il Partito Democratico è impegnato a fianco della Sindaca Daniela Angelini, nella sua attività di sostegno all'azione promo commerciale e di marketing, volta al rilancio del brand “città di Riccione” nell'ampio panorama turistico nazionale, europeo ed internazionale. "Come Pd locale siamo, da sempre, pronti a sostenere l'intero comparto economico cittadino, che trae dal turismo e al contempo nel turismo investe, importanti risorse economiche, per rimanere competitivo sul mercato, intercettando in modo costante le mutevoli esigenze dei consumatori" scrive il partito in una nota.

In questa nostra attività di supporto e sostegno, è imprescindibile la creazione di una fattiva collaborazione con le associazioni di categoria ed i comitati d'area, entrambi chiamati a discutere, definire, organizzare ed implementare, tutte quelle attività propedeutiche alla soddisfazione di una clientela eterogenea. "In questo contesto, il mancato coinvolgimento da parte di un singolo attore del gruppo, provocherebbe un grave vulnus nel modo di comunicare la città ai turisti, lasciando trasparire l’assenza di un progetto comune - dice il Pd -. La città ha l'assoluta necessità di una vera e leale sede di discussione, in cui determinare, insieme, i futuri scenari di crescita, basati su di una coerente e coesa collaborazione fra le parti in causa, tale da potere dar vita e senso ad una collettività, interamente orientata ad uno sviluppo condiviso con tutti".