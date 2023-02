Pd Santarcangelo, per le primarie votano in 947. Bonaccini ha ottenuto 568 preferenze

“Il mio ringraziamento va innanzitutto ai volontari che anche in condizioni meteo come quelle di ieri hanno predisposto una perfetta macchina organizzativa capace di accogliere nelle cinque sedi deputate 947 santarcangiolesi che hanno risposto presente alla chiamata per scegliere la nuova guida nazionale del Pd. Grazie davvero di cuore a tutti per la passione e la grande partecipazione collettiva a quello che resta l’unico momento realmente democratico di un partito italiano per individuare dal basso il leader cui affidarsi”. La segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini rivolge il suo primo pensiero alla base e rende noti i numeri definitivi della città clementina: “Stefano Bonaccini ha ottenuto 568 preferenze ed Elly Schlein 371. Otto le schede nulle”.

A livello nazionale ha invece prevalso Schlein, da oggi nuova segretaria del Partito Democratico. “Auguro e auguriamo a Elly buon lavoro, noi siamo a disposizione come sempre per fare la nostra parte nei costruire tutti insieme una proposta seria e credibile per riprendere la guida del Paese. Insieme anche a Stefano Bonaccini, cui va il nostro ringraziamento per l’impegno, la passione e lo stile di queste ore e che siamo certi continuerà a sua volta a lavorare di squadra per il bene comune” chiosa Donini.