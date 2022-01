Pd Santarcangelo: "Sassoli ha saputo farci sentire l’Europa più vicina"

“L’Italia oggi si è risvegliata molto più povera. La perdita di David Sassoli, uno dei suoi figli più rappresentativi, colpisce infatti al cuore un intero Paese e un intero continente per quello che David ha rappresentato e trasmesso in questi anni al servizio delle varie comunità. Nell’esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia, il Partito Democratico di Santarcangelo si unisce al dolore generale e insieme a tutta la comunità democratica piange un bravissimo giornalista e un eccellente politico, fermo nei principi, gentile e autorevole. Un uomo giusto che come presidente del Parlamento Europeo ha saputo farci sentire l’Europa più vicina rendendola ancor più un’istituzione che ci appartiene ed è positivamente determinante per il nostro futuro comune”. Così la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini commenta la scomparsa del 65enne alla guida dell’Europarlamento.

“Ursula Von der Leyen questa mattina ha descritto Sassoli come un italiano orgoglioso dell’Italia ed è proprio questo che emanava: l’orgoglio di essere italiano ed europeo” prosegue la segretaria del Partito Democratico di Santarcangelo, che sulla pagina Facebook istituzionale ripropone integralmente l’ultimo messaggio intitolato Il dovere delle Istituzioni europee di proteggere i più deboli e non chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore al dolore. “Un passaggio è molto indicativo di quello che David ha cercato di trasmettere ed è da questo che dobbiamo partire per raccoglierne il testimone. Nel discorso scriveva che “l’Europa con il piano di recupero ci dà grande opportunità di abbandonare l’indifferenza” e che “la nostra sfida è quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura e crede in una nuova economia basata non solo sul profitto di pochi ma sul benessere di tutti”. L’obiettivo di tutti, del Pd in primis, deve essere tenere proseguire su questo solco da lui tracciato” conclude Paola Donini.