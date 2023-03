Pd, Schlein proclamata segretaria. Il Comitato riminese: "Inizia una nuova primavera"

"Oggi inizia una nuova fase politica fatta di partecipazione, idee chiare e rinnovamento. 'Una nuova primavera', come ha detto la nostra segretaria Elly Schlein all'Assemblea nazionale del Partito Democratico, che ne ha, anche formalmente, ratificato la nomina", commentano dal comitato 'Parte da noi - Rimini'. Assemblea che vede una importante presenza riminese, guidata da tutti i coordinatori del comitato - i neo eletti Chiara Angelini ed Emanuele Bianchi, con i suoi 21 anni il più giovane a livello nazionale, insieme alla coordinatrice Eleonora Martello - che ha sostenuto alle primarie la candidatuta di Schlein, insieme ad Emma Petitti, presidente dell'Assemblea della Regione Emilia-Romagna.

'Un'emozione indescrivibile - spiegano Angelini, Bianchi e Martello - per chi, come noi, calca per la prima volta queste assemblee. Sentiamo forte la responsabilità, perchè a Rimini abbiamo puntato su un rinnovamento nei fatti, con la nostra candidatura, e questo ci riempie di orgoglio e responsabilità. Non siamo soli, perchè sono sempre di più, anche a Rimini, i cittadini che chiedono la tessera del Pd, per tornare a iscriversi, partecipare e fare politica insieme. Per questo siamo già al lavoro per nuove iniziative volte ad allargare la partecipazione pubbliche sulle tematiche cardine su cui Elly oggi ha dettato una linea chiara e precisa; lotta alle disuguaglianze, dignità del lavoro, transizione ecologica, welfare inclusivo. Una nuova fase, una nuova primavera, anche a Rimini".