Pd, Zangari vuole dimettersi da segretaria cittadina, ma l'assemblea chiede di restare

Lunedì, 19 febbraio, sono state respinte le dimissioni della segretaria comunale del Partito Democratico Fiorella Zangari da parte dell’assemblea comunale presieduta dal presidente Giacomo Gnoli. La segretaria ha espresso la propria volontà di dimettersi per motivi familiari e personali, tuttavia, l’Assemblea all’unanimità ha chiesto alla segretaria di restare nel suo ruolo di guida del partito di Rimini.

"E’ stato riconosciuto il grande impegno e la capacità politica con cui ha condotto e sta conducendo il partito verso la promozione di una politica inclusiva, accogliente e di investimento nella comunità democratica. Vi è stata la consapevolezza dell’importanza di un percorso intrapreso verso un partito orientato verso vere battaglie politiche per la costruzione di un progetto collettivo e unitario quale antidoto per salvaguardare i valori della democrazia e per fronteggiare con determinazione e consapevolezza le tante sfide che stiamo affrontando e che ci attendono", scrive in una nota il Pd di Rimini.

Come ha affermato Fiorella Zangari: “Si stanno avvicinando le elezioni europee un evento cruciale, forse il più importante nella storia dell’Unione Europea, sia per il futuro del Green Deal Europeo che per le politiche migratorie o per il sostegno all’Ucraina e il Pd di Rimini deve arrivare pronto e preparato e soprattutto unito a questo importante traguardo. Perciò sarà importante mobilitare gli elettori sull’importanza dell’elezioni europee per l’impatto che esse hanno sulla nostra vita quotidiana, perché nel bene e nel male, ciò che accade nell’Unione Europea ci riguarda tutti”.