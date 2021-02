"Pedalando verso il domani", un incontro con Nadia Rossi per parlare di mobilità sostenibile

"Pedalando verso il domani. Bici, ciclovie e mobilità sostenibile": sarà questo il tema dell’appuntamento di lunedì prossimo, alle 18, in diretta Facebook sulla pagina della Consigliera regionale Nadia Rossi, promotrice dell’incontro. "La sfida dei prossimi dieci anni sarà quella di creare un territorio green e ecologico: iniziare dal trasporto e dalla mobilità è fondamentale - dice la Consigliera - L’Emilia-Romagna mette al centro questo tema da tempo. La ciclabilità ha un ruolo rilevante nella complessiva pianificazione della mobilità, degli spostamenti tra città ed entroterra, del turismo sostenibile italiano ed internazionale. Rimini può essere precursore di innovazione e futuro".

Presenti all’incontro gli assessori del Comune di Rimini Roberta Frisoni alla mobilità e Jamil Sadegholvaad ai lavori pubblici, che faranno una panoramica su quanto è stato fatto in Riviera e quanto c’è in programma di fare. Rimini lo scorso anno ha raggiunto il 14esimo posto nella classifica del Sole24Ore con Legambiente sulle città ecologicamente più virtuose: tra gli indici valutati, anche quello della diffusione di piste ciclabili urbane. "Durante l’emergenza sanitaria la città ha elaborato una strategia per incentivare il movimento a piedi, in bici ed in monopattino: a dimostrazione che il tema della mobilità sostenibile è legato a doppio filo con il benessere dei cittadini e l’evoluzione delle città", continua Nadia Rossi.

A confrontarsi con gli assessori e la consigliera ci sarà Giorgia Mancinelli, Vicepresidente di Fiab Rimini - Associazione Onlus Pedalando Camminando, giovane ingegnera dei sistemi edilizi e urbani ed esperta Promotrice della Mobilità Ciclistica, che si occupa da anni di realizzazione di ciclovie fluviali e sviluppo sostenibile. Presente poi Eugenio Giovanardi, fondatore di Emotion Bike, start up di noleggio e-bike che organizza dal 2018 tour con mountain bike a pedalata assistita e promuove un nuovo cicloturismo tra le eccellenze culturali e paesaggistiche romagnole. Infine prenderà parte alla diretta Facebook il giornalista Andrea Manusia, project manager nel Cycling communication&marketing department di Apt Servizi Regione Emilia-Romagna e promoter dei progetti legati al cicloturismo ed al consorzio Terrabici sui mercati esteri.