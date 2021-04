Periferie e attività di vicinato, tra nuove sfide e necessità: l'incontro

Venerdì, alle 18, appuntamento sulle pagine Facebook e YouTube di Emma Petitti per il nuovo incontro con la città dal titolo “Periferie e Commercio di Vicinato a Rimini. Valorizziamoli”. Una diretta aperta a tutte le cittadine e i cittadini insieme a Marco Capanna, Presidente di Zeinta di Borg, Alessio Nucci (Vice presidente di Zeinta di Borg), Sara Clerici (Hotel National) e Arturo Pane (Osteria Angolo Divino) per una riflessione a 360 gradi sulle nuove sfide e scommesse degli esercizi di prossimità, stretti tra le grinfie dei grandi colossi online, della crisi economica legata al Coronavirus, della burocrazia e di costi fissi spesso insostenibili.

Durante la diretta, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna e aspirante candidata sindaco di Rimini per il centrosinistra Emma Petitti, insieme ai relatori, cercherà di guardare al futuro di queste realtà e di trovare delle soluzioni concrete finalizzate a valorizzare e a sostenere gli acquisti locali, dietro ai quali, come sappiamo, ci sono famiglie, artigiani, commercianti ed esercenti che lottano ogni giorno per tenere aperte le loro attività e per offrire i migliori servizi. Oltre a questo, nel corso della diretta, verrà posta una particolare attenzione verso gli imprenditori che operano nelle zone più periferiche del territorio riminese per cercare di condividere insieme ai lavoratori del settore le prossime azioni da mettere in campo per aiutare chi vive e lavora in queste zone, allo scopo di creare un tessuto commerciale e sociale quanto più favorevole possibile. L’incontro si inserisce nel tour di ascolto con la città promosso da Petitti sulle sue pagine social. Gli ascoltatori sono quindi invitati a partecipare attivamente al confronto attraverso domande, interventi e spunti di riflessione così da generare una interazione tra i relatori e gli utenti.