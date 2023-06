Petitti: "In questo momento drammatico per la Romagna, la bussola sono i valori della Repubblica"

La presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti è intervenuta per ricordare l'importanza della Festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno.

"Celebriamo quest’anno la Festa della Repubblica - ha affermato la presidente - con la certezza che l’Emilia-Romagna risorgerà anche dalla tragedia dell’alluvione. Ci rialzeremo in piedi come ci rialzammo dopo il terribile terremoto del 2012 e come è stato con la pandemia da Coronavirus. Il terremoto fece crollare le case, il Covid ha colpito le persone e le relazioni. Oggi guardiamo sgomenti pezzi interi della nostra terra devastati dall’acqua e dalle frane. In queste ore sono di sostegno le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, martedì scorso, ha voluto anche fisicamente esserci vicini con la sua presenza nelle zone alluvionate. Parole che ci riportano immediatamente a questa celebrazione, alla Festa della nostra Repubblica, nascita della nuova Italia libera e democratica, sorta dalle ceneri della dittatura fascista e per mano della resistenza partigiana".

"La Festa della Repubblica - ha continuato Emma Petitti - unisce la democrazia e la libertà, ricostruisce l’identità e la memoria pubblica del Paese. Una Repubblica che ha sempre guardato alla pace come unica e indiscussa condizione necessaria per continuare a camminare lungo la strada della giustizia e della democrazia. La paura del futuro non può essere la cifra di questo tempo: e lo dobbiamo ribadire oggi con ancora più forza, quando c’è una guerra che insanguina l’Europa, quando c’è un popolo sotto attacco e serve dare un segno di speranza da consegnare alle future generazioni. Facciamo tutto il possibile per fermare il conflitto in Ucraina, lasciamo spazio al dialogo, alle diplomazie, agli accordi internazionali. L’alternativa passa anche dall’impegno per la Pace che deve essere attivo e si afferma con un’azione diplomatica efficace. Necessaria. Che nella complessità di questo tempo è importante conoscere e poi praticare".

"Anche in questo momento drammatico per la Romagna - ha concluso la presidente Petitti - dobbiamo essere consapevoli che la nostra bussola sono i valori della Repubblica, sono quei diritti che trasformano donne e uomini in comunità e mai dobbiamo cedere alla tentazione dettata dall’egoismo di trasformare le persone in individui. La mobilitazione che ha impegnato in queste settimane, assieme alla Regione Emilia-Romagna, migliaia di volontari, le donne e gli uomini della Protezione civile, le forze dell’ordine, i sindaci, i prefetti e tutta la cittadinanza, sono l’esempio del forte senso di comunità che ancora ci unisce. Non dimentichiamolo mai".

Venerdì 2 giugno, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, parteciperà alle 10 in piazza Cavour a Rimini alle celebrazioni per la Festa della Repubblica.