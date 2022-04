Petitti: "Ringrazio il Questore De Cicco per il suo impegno e la sua abnegazione"

Il Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha partecipato alla cerimonia della Questura di Rimini per il 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Nell'occasione la Petitti ha voluto ringraziare il Questore Francesco De Cicco, in procinto di lasciare la città per ricoprire lo stesso incarico a Chieti, per l'impegno che ha profuso nei suoi 3 anni alla guida della polizia di Stato riminese. "Questa mattina - ha commentato il Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna - ho partecipato alla cerimonia celebrativa del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si è tenuta al Palacongressi di Rimini. Una lunga storia di donne e di uomini a servizio delle comunità che parte dal lontano 1852 e arriva ai giorni nostri. Il loro impegno è stato ricordato e premiato anche oggi. Generazioni di agenti che hanno garantito sicurezza e abbracciato la popolazione nei momenti più critici vissuti dal Paese. Non ultimo quello della pandemia, ed è per questo che il Presidente Sergio Mattarella ha deciso di attribuire la medaglia d’oro al valore civile alla bandiera della polizia per l’impegno dimostrato. È stata l’occasione per ringraziare anche il questore Francesco De Cicco per il suo impegno e la sua abnegazione in questi anni difficili e segnati dalla crisi pandemica. Grazie per esserci sempre".