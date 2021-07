Piazza Malatesta, Italia Nostra: "Completo disinteresse per il patrimonio artistico e archeologico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Finalmente venerdì, dopo mesi di incertezza, si è scoperto cosa ne sarà di Piazza Malatesta. Se, per fortuna, non verrà istallata nessuna prua gigante del Rex (mera ipotesi per una cerimonia d’inaugurazione che non ci sarà) né uno schermo d’acqua sarà alzato da un braccio meccanico a coprire la rocca, i dubbi che in questi mesi hanno spinto Italia Nostra a intervenire nel dibattito persistono. Durante la discussione, infatti, da parte dell’amministrazione non si è mai parlato degli abitanti della città, a cui questi spazi principalmente dovrebbero essere destinati, ma solo di visitatori e turisti, come se il nuovo centro storico non appartenesse più a chi ci vive, ma fosse esclusivamente un luogo funzionale a potenziare l’industria turistica. È qui, secondo noi, l’errore più grande di questa operazione, da cui deriva anche il completo disinteresse per il patrimonio artistico e archeologico che la piazza conserva: costruire uno spazio artificiale senza considerare la sua storia passata e la sua vitalità quotidiana futura non fa altro che minacciarne la sua stessa esistenza. Ancora una volta, e nel dibattito di venerdì questo è stato chiarissimo, l’amministrazione comunale pensa la cultura come un esclusivo strumento di promozione turistica, un prodotto, quando invece essa è, prima di tutto, lievito essenziale per la crescita di una comunità. Rimane poi un altro evidente limite di questa operazione, il mancato coinvolgimento della comunità dei cittadini ai processi di trasformazione di una parte così strategica per Rimini: per mesi niente è circolato, niente si è saputo, niente è stato detto. Nel 2021 questo non è accettabile: un’amministrazione che si dice moderna deve essere in grado, attraverso tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, di mettere al corrente la cittadinanza e di coinvolgerla nei processi decisionali, così come avviene in molte città italiane. Riteniamo comunque che in tutta questa vicenda ci sia un insegnamento: cosa una amministrazione non deve fare, come uno centro storico non deve essere.

Italia Nostra