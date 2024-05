"Piscina Gelso e Colonia Roma scelte e storie differenti, perchè Amministrazioni differenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Chi critica Giorgetti è lo stesso PD che con guida Scenna e Baldassarri non esercitò la prelazione che il comune aveva per l'acquisto della colonia Roma anni fa mandandola verso il degrado disinteressandosene? E che ora invece critica la situazione della stessa mediante alcuni discepoli ossequiosi, magari candidati alle prossime elezioni e con ruoli di partito in un non lontano passato. Non ricorda purtroppo che questa Amministrazione è intervenuta più volte in collaborazione ocn la propietà con gli interventi di sistemazione del parco e utilizzo per manifestazioni per darle significato e valenza nella programmazione degli eventi nella zona del porto?

E' proprio lo stesso PD o PC che dal 1956 al 2009 ha governato il nostro comune e che tra le opere pubbliche meritevoli di citazione e ricordo riesce probabilmente ad elencare solo l'Isola dei Platani del 1985. Oppure quel partito di governo cittadino che sbandierava la realizzazione di una darsena che è finita nel nulla non essendo sostenuta da garanzie reali? Ora, viene criticata questa amministrazione di opportunismo per la delibera di dichiarazione di interesse per l'acquisizione della struttura del Gelso.

Fino a qualche tempo fa si discuteva animatamente della inerzia e del degrado, senza considerare quanto complicata o articolata potesse essere una procedura di acquisizione in cui sono attori vari soggetti. Dopo mesi di lavoro e contatti si giunge ad una possibile soluzione e arriva la contro critica della tempistica prossima alle elezioni; lo stesso mantra utilizzato per le opere che partono ora dopo un lavoro di anni dei tecnici e uffici e che probabilmente danno fastidio. Si scopre qui la ipocrisia e la falsità politica, la mistificazione della realtà e il voler screditare: quali sarebbero le contraddizioni del Sindaco Giorgetti nelle sue dichiarazioni? Si ritiene propaganda avviare velocemente una procedura una volta ricercata e trovata una possibile soluzione di un grosso problema ?

La verità è proprio l'opposto, poichè nel periodo elettorale e dopo le lezioni per alcune settimane è impossibile convocare il consiglio comunale, si è ritenuto di accelerare la procedura di manifestazione di interesse sulla piscina Gelso per evitare di perdere ulteriori mesi preziosi nella definizione delle pratiche. Purtroppo ci troviamo di fronte a due visioni completamente opposte della politica e del governo della città: una, il PD, per proprio interesse di parte affossa il paese, la sua credibilità interna ed esterna denigrandolo e usando ogni mezzo come quando in modo nefasto lo amministrava.

Mentre Giorgetti e la sua maggioranza cercano in ogni modo soluzioni fino all'ultimo per risolvere questioni importanti, nonostante periodi duri come COVID, crisi energetica e guerre lavora e ottiene 25 milioni di Euro di contributi per opere su Bellaria Igea Marina e inizia opere ferme da 50 anni e non ultimo la considera, come è, la città bella sempre. Lasciamo le procedure a dir loro "chiare, trasparenti e credibili " al PD, lasciamo a loro il clima ed i proclami da campagna elettorale, visto come non hanno risolto nel tempo la Colonia Roma, la darsena, la strada di gronda e tante altre situazioni sbandierate, e continuiamo a lavorare per le grandi sfide e opportunità della città di Bellaria Igea Marina, la comunità che amiamo.

Forza Italia, FDI, Lega, Noi per Giorgetti, Siamo per BIM - Bellaria Igea Marina