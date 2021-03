Più risorse contro l'erosione della costa, Raffaelli (Lega): "Via libera alla nostra proposta"

Più risorse per contrastare il dissesto idrogeologico e l’erosione della costa. "Esprimo soddisfazione per il via libera alla nostra proposta nel parere al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte della commissione Ambiente della Camera" - afferma Elena Raffaelli (Lega) - Il tema del contrasto all'erosione entra dunque a pieno titolo nel Piano di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU. Un tema che, ad avviso della Lega, deve essere assolutamente prioritario e sul quale servono risorse finalizzate a interventi per la difesa delle coste italiane soggette a processi erosivi inarrestabili: un pericolo grave per l'economia di tante località turistiche che proprio sulla sabbia hanno costruito negli anni la loro fama dando lavoro e prosperità ai territori".

Prosegue Raffaelli: "Abbiamo ottenuto di integrare il documento incrementando le risorse della linea progettuale ‘Interventi sul dissesto idrogeologico’. A questo fine le Regioni o soggetti da loro delegati potranno redigere e attuare un programma di salvaguardia delle coste dall’erosione e di riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi, di protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi del territorio nazionale, di mitigazione dei fenomeni dell’intrusione dell’acqua marina nell’acqua di sottosuolo, negli estuari e nei sistemi fluviali e lagunari. Si tratta di un primo passo importante perché testimonia finalmente l’acquisita consapevolezza dell’importanza di investire e dedicare risorse alla difesa strutturale dei litorali finanziando nuove forme sperimentali di difesa molto più durature dei maxiripascimenti o delle ormai obsolete barriere soffolte in sacchi".