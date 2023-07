Pinqua, Frisoni: "Il Ministro Salvini pronto a spendere 2,7 miliardi di euro in più? C'è il progetto dell'ex mercato ortofrutticolo"

“Pochi giorni fa il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo all'iniziativa 'Missione Italia 2021-2026' promossa dall'Anci e dedicata al Pnrr dei Comuni, si è rivolto al suo collega Fitto sottolineando che ‘se c'è qualcuno che non riesce a spendere tutte le risorse del Pnrr, noi siamo pronti a spendere 2,7 miliardi di euro in più, con progetti che riguardano la casa e il Pinqua sulla qualità dell'abitare’. Un impegno che nella pratica significherebbe la possibilità di andare ad attingere alla graduatoria dei 112 progetti Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) approvati ma non finanziati per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro". E' quanto afferma l’assessora alla pianificazione del Comune di Rimini Roberta Frisoni.

"La graduatoria - sottolinea Frisoni - vede ai primi posti tra i progetti esclusi quello presentato dal Comune di Rimini, che nell’ambito del Programma ha candidato il progetto per la trasformazione del complesso dell'ex Mercato ortofrutticolo (Moi) lungo la via Emilia, attorno al quale vorremmo sviluppare un importante intervento che coniuga la realizzazione di alloggi di edilizia sociale alla possibilità di rigenerare un’area marginale e ad oggi sottoutilizzata attraverso la riqualificazione urbana e l’inserimento di nuove funzioni. Vogliamo credere che il governo intenda veramente supportare questi investimenti e attendiamo che le parole si traducano in atti operativi. La questione abitativa rappresenta un’urgenza nazionale ed ogni azione che va nella direzione di dare una risposta concreta alla domanda delle nostre comunità va sostenuta. Siamo quindi fiduciosi, e soprattutto siamo pronti: nell’ultima variazione di bilancio infatti finanziato le attività propedeutiche all’attuazione dell'opera all'ex Moi e siamo quindi nelle condizioni per completare a stretto giro la progettazione su un’area che è già nelle disponibilità dell’Amministrazione e per avviare il cantiere in tempi rapidi. Abbiamo l’opportunità incrementare il patrimonio abitativo comunale attraverso la realizzazione di una cinquantina di alloggi, promuovendo parallelamente la riqualificazione e la rigenerazione di una porzione di territorio che tra l’altro sarà anche interessato da un potenziamento dell’accessibilità e dei collegamenti, grazie al prolungamento del Metromare verso la Fiera e a tutte le opere connesse per rendere più funzionale la mobilità veicolare, ciclabile e pedonale”.