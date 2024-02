Polo avicolo di Maiolo, il Partito Democratico: "Leggere che non ce ne siamo occupati è inesatto"

Sul Polo avicolo di Maiolo interviene la consigliera regionale Nadia Rossi, Partito Democratico. “Sono stata da subito sostenitrice della creazione della Commissione di Vigilanza incardinata nel Comune di Maiolo a cui si riferisce il consigliere Wild. L’ho detto a febbraio 2023, dopo aver approfondito il tema in Consiglio regionale. La Regione si è subito dichiarata a fianco dei cittadini per fare chiarezza e rassicurarli sul percorso, anche mettendo a disposizione le competenze tecniche regionali per approfondire e rispondere concretamente alle questioni sollevate, un’esperienza già praticata in circostanze analoghe".

"Da allora monitoro la vicenda insieme alla vicepresidente Priolo. Leggere che non ce ne siamo occupati è quantomeno inesatto, quindi. Mi preme inoltre ricordare una questione centrale, ovvero che il parere della Regione Emilia-Romagna sulla creazione della Commissione non sarebbe vincolante, ma si è voluto istituire un tavolo allargato attraverso un protocollo d’intesa proprio per avere a disposizione le migliori professionalità nell’affrontare le svariate tematiche".

"Nel frattempo, gli organi istituzionalmente preposti al controllo in situazioni come questa continuano e devono continuare il loro lavoro, che sarà affiancato dal tavolo di vigilanza in questione. E su questo mi appello a un principio di verità, senza incorrere nel classico scaricabarile praticato da altri. Nessuno si è dimenticato, nessuno è venuto meno a quanto proposto, pur in mesi segnati da risposte eccezionali e straordinarie a un’alluvione devastante: la Commissione di Vigilanza sarà formalizzata in tempi brevi. Chiudo dicendo che non ho ricevuto nessuna chiamata da Wild sul tema, che ho comunque portato avanti dal primo giorno. Se poi i sindaci dei Comuni della Valmarecchia - per lo più a destra - o lo stesso Wild hanno chiamato altri consiglieri, dai 5 stelle alla Lega o altri colleghi del Partito Democratico, si rivolgano direttamente a loro”.