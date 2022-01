Acque agitate all'interno del Popolo della Famiglia. "Non condividiamo le dichiarazioni di De Vita"

“Dopo le dimissioni di De Vita sentivano di chiarire la nostra posizione rispetto a dichiarazioni che non condividiamo”. Lo scrivono in una nota i candidati del Popolo della Famiglia di Rimini Bertoli, Pasini e Zani: "Ci stringiamo attorno alla leadership di Mario Adinolfi”.

Poi proseguono: "Vogliamo dissociarci dalle dichiarazioni del dimissionario De Vita e unirci alla voce del presidente Adinolfi che ha sempre espresso le nostre stesse preoccupazioni per le lesioni costituzionali subite da milioni di famiglie italiane, senza mai dichiarare il PdF come partito no vax. Il PdF è e resta free vax, preoccupato solo da una economia che va a rotoli”.