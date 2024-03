"Potere agli studenti contro manganelli e repressione": lo striscione fuori dalla scuola

Oggi in tante piazze d’Italia si terranno ancora una volta cortei e manifestazioni per la Palestina. Da Milano a Palermo gli studenti torneranno nelle piazze e nelle strade a far sentire la loro voce.

"A Rimini abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza agli studenti aggrediti dalle forze dell’ordine e abbiamo voluto lanciare un messaggio a non chinare la testa di fronte alla repressione del Governo - commentano da Potere al Popolo, che ha appeso uno striscione fuori dall'istituto Serpieri - Lo diciamo apertamente: c'è un disegno del Governo Meloni per reprimere il dissenso giovanile che si sta esprimendo nelle piazze in solidarietà con la Palestina. Un dissenso che viene regolato tramite divieti di manifestazione, manganellate, e le relative sanzioni e denunce che stanno già arrivando e che arriveranno. Si vuole lanciare un messaggio a chi non è sceso in piazza: non fatelo o rischiate di finire nella mischia anche voi. E invece da che mondo è mondo l'unica forza contro la repressione siamo noi. Sono i numeri della maggioranza che ancora deve scendere in campo, e la sua organizzazione. Solo l’organizzazione può difenderci e farci avanzare. Per questo invitiamo tutte e tutti ad affacciarsi alle nostre assemblee, a organizzarsi in gruppi locali, a non "consumare la protesta", ma a viverla in prima persona. Divisi siamo niente, unite siamo tutto. Free Palestine!".