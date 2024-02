Potere al Popolo di Rimini si rinnova, l'assemblea territoriale ha definito il nuovo organigramma

L’assemblea territoriale di Rimini di Potere al Popolo ha deliberato, nella riunione del 12 febbraio, il proprio organigramma. Il Coordinamento Territoriale sarà composto da Claudio Cerquetti, Francesco Vittori, Guido Mascioli e Marco Guidi. All’interno dell’assemblea sono stati individuati anche alcuni referenti. I referenti per la comunicazione sono Andrea Turci e Guido Mascioli; il tesoriere è Marco Guidi; il referente organizzativo è Claudio Cerquetti ed il Referente Politico è Francesco Vittori.

Con questa struttura l’assemblea territoriale di Rimini di Potere al Popolo vuole raggiungere una sempre maggior presenza sul territorio provinciale. Tale presenza, attiva fin dal 2018, negli ultimi anni si è declinata in diverse iniziative, dalle manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese e curdo alle partecipazioni alle mobilitazioni del mondo del lavoro e del sindacalismo di base; dalle iniziative culturali con giornalisti, filosofi e personalità del mondo della cultura alle campagne sociali sui tempi del diritto all’abitare e dell’abbattimento delle disuguaglianze sociali, dalla lotta e dalla raccolta firme per il salario minimo alla partecipazione annuale alla biciclettata antifascista del 25 Aprile. "Ora, in vista delle prossime elezioni amministrative, faremo ancora sentire la nostra voce, in supporto a liste civiche e gruppi di azione già esistenti o direttamente con il nostro simbolo", dicono gli appartenenti.