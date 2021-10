Presentata la giunta Sadegholvaad: "Una squadra che farà un ottimo lavoro per la città"

Nove assessori, 4 donne e 5 uomini, tra conferme e new entry per "dare continuità" alla precedente amministrazione ma "con una marcia in più". Presentata la giunta riminese targata Jamil Sadegholvaad che, come ha spiegato lo stesso sindaco è un "mix di competenze" in grado di fare il meglio per la città". "Alcuni hanno già maturato esperienza - sottolinea il primo cittadino - altri hanno capacità specifiche ma tutti sono pronti a fare il loro dovere nei prossimi 5 anni". Una giunta che nasce "dalle sfide raccolte in campagna elettorale - aggiunge Sadegholvaad - ed è pronta a cambiare il passo su alcune tematiche fondamentali". Il sindaco mantiene per sè le deleghe al Turismo e alla Cultura in quanto, come ha spiegato, "il 2022 sarà ancora un anno condizionato dal Covid e questi due assessorati saranno strategici per far crescere la città e far tornare Rimini ai numeri pre-epidemia".

"Ci sono importanti sfide sul tavolo - prosegue Sadegholvaad - tra cui quella di intercettare le risorse del Pnr che ci permetteranno di cambiare la città in campi fondamentali come la digitalizzazione, accessibilità, la riqualificazione delle scuole e l'edilizia scolastica e la transizione energetica. Ci mancano 2 anni per completare il Psbo con la zona sud che sarà interessata da investimenti ingenti. Chiediamo di essere giudicati per quello che faremo per Rimini e, come promesso in campagna elettorale, nei primi 100 giorni ci saranno le prime delibere fondamentali come quella sui parcheggi e sulle risorse del Pnr con una grande attenzione dalla fascia costiera fino all'entroterra".

Quella di Sadegholvaad vuole essere una giunta a stretto contatto coi cittadini tanto che il sindaco ha già annunciato che "ogni assessore compreso io e la mia vice daremo la sua disponibilità, un giorno a settimana, ad incontrare tutti i riminesi che ne faranno richiesta". Sulla composizione della squadra ha poi spiegato che è il frutto di "un consiglio comunale con l'età al ribasso ma con le competenze e le energie proprie dei giovani",

LA NUOVA GIUNTA

Jamil Sadegholvaad

Sindaco

Nato a Rimini 49 anni fa, è laureato in Scienze Politiche. Sin dall’adolescenza ha affiancato i genitori nella gestione dello storico negozio di tappeti in via Dante. Dal 2009 al 2011 è stato assessore per la Provincia di Rimini, dal 2011 al 2016 è stato assessore con il sindaco Gnassi con delega alle attività economiche e dal 2016 ad oggi con delega aggiuntiva ai lavori pubblici.

Tiene per sé le deleghe dei settori Turismo e promozione della città, Cultura, Piano Strategico, Relazioni europee e internazionali



Chiara Bellini

Vice Sindaca

Nata a Rimini 44 anni fa, laureata in Filosofia all’università di Bologna. Ha conseguito un Dottorato di ricerca in studi Indologici e Tibetologici all’Università di Torino. Ha svolto ricerche in molti paesi asiatici (India, Nepal, Tibet, Cambogia, Thailandia, Sri Lanka, Cina), dove ha soggiornato per lunghi periodi, entrando in contatto profondo con le comunità locali. E’ stata ricercatrice alla SOAS Università di Londra per tre anni, per poi essere assunta come docente di Arte asiatica e Museologia all’Università Northumbria di Newcastle, sempre in Inghilterra. Pur svolgendo la sua attività professionale all’estero, ha continuato a risiedere a Rimini dove vivono anche la figlia di 17 anni e il compagno.

Delegata a Politiche per l’educazione, Università, Formazione e lavoro, Politiche di genere, Partecipazione



Francesco Bragagni

Assessore

Nato a Rimini 34 anni fa, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna. E’ avvocato dal 2016. Sin dai tempi del liceo è stato attivo in politica e attualmente è segretario provinciale e membro della Segreteria Nazionale del PSI. E’ volontario di Avvocato di Strada Onlus e ha fatto parte della Commissione Carcere della Camera Penale.

Delegato a politiche per lo sviluppo delle risorse umane, servizi civici e toponomastica, legalità, rapporti con il consiglio comunale



Roberta Frisoni

Assessora

Nata a Rimini 43 anni fa, laureata in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano. Dopo la laurea ha conseguito un dottorato in Economia e Finanza del Settore Pubblico all’Università Cattolica di Milano. Dal 2007 è dipendente della società di consulenza internazionale nel settore dei trasporti Steer Davies & Gleave Ltd dove ha svolto attività di direzionale e manageriale rivolta a clienti pubblici e privati su aspetti riguardanti la regolazione, pianificazione e gestione dei servizi di trasporto. Ha gestito e preso parte a numerosi progetti per la Commissione e per il Parlamento europei, lavorando in team internazionali in Europa e negli USA. Ha presieduto per il cda di Agenzia Mobilità di Rimini dal giugno 2013 al giugno 2015. E’ stata assessore alla mobilità, alla programmazione del territorio e al demanio marittimo con il Sindaco Gnassi dal 2016 e vicesindaco negli ultimissimi mesi di mandato.

Delegata a Urbanistica e pianificazione del territorio, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Demanio, Politiche per la mobilità, Trasporto pubblico locale, PNRR



Kristian Gianfreda

Assessore

Nato a Rimini 50 anni fa. Dopo il diploma al liceo scientifico, si impegna nel sociale fin da giovane e nel 1997 conosce la Comunità Papa Giovanni XXIII e si avvicina in particolare alla realtà di accoglienza per senza fissa dimora “Capanna di Betlemme” diventandone il responsabile per quasi vent’anni e diventando educatore professionale. E’ impegnato nel sociale anche a livello politico, come consigliere del Comune di Rimini. Nel 2001 inizia anche la sua esperienza nel campo dell’audiovisivo. Per i suoi lavori ottiene numerosi premi e riconoscimenti, fino a raggiungere quello internazionale grazie al suo primo lungometraggio cinematografico ”Solo cose belle” (2019). Per la produzione di “Solo Cose Belle”, Gianfreda fonda nel 2017 la casa di produzione cinematografica COFFEE TIME FILM, con sede legale a Rimini.

Delegato a Politiche per la salute, Protezione sociale, Politiche per la casa



Juri Magrini

Assessore

Nato a Riccione 48 anni fa, laureato in sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di Bologna. Ha svolto attività di consulenza per le piccole imprese in vari settori per la Cna, è stato consigliere comunale (dal 2016) e assessore provinciale alle attività produttive (dal 2011 al 2014), assessore comunale alla mobilità e ai lavori pubblici (dal 2009 al 2011) e consigliere comunale dal 2006 al 2009.

Delegato a Bilancio e risorse finanziarie, polizia locale, attività economiche, politiche per la sicurezza urbana, protezione civile



Francesca Mattei

Assessora

Nata a Rimini 23 anni fa, laureata in tecnologie agrarie a Bologna e laureanda magistrale in management dell’economia sociale a Forlì. Interessata da sempre al tema dell’agricoltura, specializzata in agricoltura sociale per l’inserimento di persone svantaggiate nel contesto agricolo. Durante il liceo è stata rappresentante della consulta studentesca. Ha lavorato come educatrice ambientale e come tecnica agricola in alcune aziende locali.

Delegata a Patto per il clima e il lavoro, Agricoltura, Politiche giovanili, Diritti e benessere degli animali, Cooperazione internazionale, Trasparenza e semplificazione, Politiche per la pace



Moreno Maresi

Assessore

Nato a Rimini 62 anni fa, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna. Avvocato penalista, esperto in diritto penale e diritto sportivo, è appassionato di bici e di basket, e fondatore e vice Presidente di Rinascita Basket Rimini dal 2018. Durante la sua carriera di avvocato ha affiancato docenze in materia di procedimento penale, economia, cooperazione europea, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio.

Delegato a Sport, Governance delle Società partecipate, Patrimonio



Anna Montini

Assessora

Nata a Rimini 54 anni fa, laureata in scienze statistiche ed economiche all’Università di Bologna. Dopo la laurea ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia e Politica Agraria all’Università di Siena. E’ professoressa associata in Politica economica al Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna, dove attualmente insegna Economia dell’ambiente e Economia dell’impresa e dell’innovazione. E’ coinvolta in progetti di ricerca sulla relazione fra economia e ambiente, nell’ideazione, implementazione e disegno di analisi statistico/quantitative (in particolare indagini campionarie) e in studi/progetti basati su analisi costi-benefici. E’ stata assessore all’ambiente con il Sindaco Gnassi dal 2016.

Delegata a Transizione ecologica (ambiente, sviluppo sostenibile, pianificazione e cura del verde pubblico), Blu Economy, statistica



Mattia Morolli

Assessore

Nato a Rimini 40 anni fa, laureato in comunicazione pubblicitaria e marketing all’università degli Studi di Urbino. Lavora nell’impresa alberghiera di famiglia ed è stato vicepresidente di Aia Rimini dal 2009 al 2015. Ha lavorato nel settore del marketing per diverse agenzie pubblicitarie. Per l’azienda Stadium srl di Rimini è stato co-responsabile del settore marketing e commerciale, occupandosi in particolare dello sviluppo di progetti e della produzione di eventi, della gestione dei rapporti con le istituzioni e con i network, della ricerca di sponsor. E’ stato eletto nel 2006 nel consiglio del Quartiere 5 e nel 2011 per il Consiglio comunale di Rimini. E’ stato assessore alla scuola, formazione, lavoro, politiche giovanili con il Sindaco Gnassi dal 2016

Delegato a Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell’identità dei luoghi