Presentate le tre liste a sostegno della candidatura di Massimiliano Gessaroli a sindaco di Cattolica

L'aspirante primo cittadino: "Una condivisione su di un programma che mette al centro il cittadino attraverso un suo continuo ascolto, non solo nella fase elettorale ma che proseguirà per tutta la legislatura"

Si è tenuta domenica la presentazione delle tre liste a sostegno di Massimiliarno Gessaroli a sindaco di Cattolica. All'appuntamento sono intervenuti anche il deputato Jacopo Morrone, rappresentante della Lega Romagna, la responsabile della Lega Valconca Veronica Pontis, ma anche il responsabile di Fratelli d’Italia Cattolica Roberto Gambuti. "C’è stata una grandissima presenza di pubblico alla presentazione delle tre liste che sostengono la mia candidatura a Sindaco di Cattolica: Alleanza Civica, Lega e FdI, e di questo sono stato molto felice – spiega Gessaroli -.Dopo la presentazione del candidati consiglieri delle tre liste che mi sostengono, abbiamo parlato ai cittadini, insieme all’Onorevole Morrone, deputato della Lega ed ai rappresentanti di FDI, la grande condivisione di intenti programmatici che potranno essere realizzati, perché uniremo le forze di un vero civismo radicato nel tessuto sociale ed economico della città, con partiti, forti della loro rappresentanza politica nazionale e di governo. Una condivisione su di un programma che mette al centro il cittadino attraverso un suo continuo ascolto, non solo nella fase elettorale ma che proseguirà per tutta la legislatura - sottolinea Gessaroli -. Un programma di poche cose, ben chiare: decoro urbano con strade e marciapiedi degni di un paese civile , viabilità e parcheggi a favore dei cittadini e delle attività economiche, incentivazione allo sport a 360 gradi per tutte le età, ma anche promozione dell’allungamento della stagione balneare per il turismo, inclusione sociale a tutti i livelli con grande attenzione alle persone con disabilità ed alle associazioni che le seguono, mettendo in pratica aiuti e strutture necessarie alle loro esigenze – conclude Gessaroli -.Sono certo che insieme alle tre liste che mi sostengono e soprattutto INSIEME ai nostri concittadini riusciremo a raggiungere tali obiettivi".

I candidati al Consiglio Comunale di Alleanza Civica:

Manlio Amaducci

Lally Masia

Riccardo Franca

Salowa Hadra

Nino Vanni

Donatella Garavelli

Saverio Colletta

Fabia Valentini

Gabriele Ottaviani

Flavia Buzzolo

Massimo Arduini

Simonetta Barillari

Gianmaria De Nicolò

Lorenzo Vespa

Alfio Cerni

Raffaele Cardinale

I candidati al Consiglio Comunale della Lega:

Marco Cecchini

Maura Moretti

Paolo Pazzaglini

Rosanna Tonini

Patrizio Mazzacurati

Maria Anna Lipari

Alfredo Cerri

Nadia Bozza

Giuseppe Zampieri

Diletta Franchi

Franco Pasqualini

Caterina Nicodemo

Alessandro Bartoli

Dario Girolami

Carlo Raffaelli

Giulio Mattioni

I candidati al Consiglio Comunale di Fratelli D’italia:

Ubaldo Bartoli

Maurizio Carli

Marco Corbelli

Giovanni De Vincentiis

Claudia Gambuti

Fabrizio Garofoli

Flavio Mauro

Anna Pensalfini

Romano Rossi

Oana Andrea Teodorescu

Emanuela Tonini

Rosario Zangari

Francesca Calesini

Margherita Gudi