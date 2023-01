Primarie Pd, anche a Misano nasce un comitato a sostegno di Bonaccini

In vista delle primarie Pd, nasce anche a Misano Adriatico un comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini. "E’ arrivato il tempo di ricostruire una casa comune di valori, è arrivato il tempo di creare un’alternativa politica per il futuro di questo Paese. Un futuro dove proiettare una nuova identità del Partito Democratico, che possa ridisegnare il paradigma di una società più giusta e coesa che non lascia indietro nessuno, attraverso la ridefinizione di una scala di priorità, che rimetta al centro il valore del lavoro e dell’impresa, della scuola e del sociale, della sanità pubblica e della transizione energetica ed ecologica - spiegano gli organizzatori del comitato - Per questi motivi, perché pensiamo che solo una persona competente, pragmatica e capace possa essere in grado di interpretare questa difficile ma entusiasmante sfida, nascerà a Misano un comitato comunale, a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Pd".

Il Comitato formato da sindaci ed amministratori passati e presenti, imprenditori, iscritti e semplici cittadini, conta al momento 30 persone. Chi volesse aderire può inoltrare una mail all'indirizzo comitatobonaccinimisano@gmail.com.