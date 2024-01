L'annuncio al Palazzo del Turismo, Primo Fonti si candida a sindaco di Bellaria Igea Marina

Si è svolto mercoledì sera, 17 gennaio 2024, presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina l’incontro pubblico di presentazione del partito politico “Insieme, lavoro e famiglia, solidarietà e pace". L’incontro ha riscontrato un’ampia partecipazione, segno dell’interesse da parte della città nei confronti dell’iniziativa e "della necessità di un rinnovamento radicale della politica della città". Ha introdotto i lavori il bellariese Primo Fonti con l’analisi della situazione sociale e politica di Bellaria Igea Marina, individuando le cause della disgregazione della comunità politica locale, e non solo, puntanto il dito in particolare nella polarizzazione destra-sinistra. Polarizzazione spesso solo ideologica e tale da generare astensione al voto.

Dopo una attenta lettura della realtà locale, Fonti ha posto l’accento sulla necessità di attuare una politica inclusiva e partecipata "per ri-costruire un tessuto sociale indebolito da un bipolarismo fallimentare che ha diviso il Paese e che, soprattutto, ha aumentato le disuguaglianze economiche e sociali, ha impoverito la scuola, a causa di ritardi e progetti fallimentari mai portati a termine". In una parola l’obiettivo comune proposto alla città è quello di ri-costruire la comunità.

E’ poi intervenuto il prof. Stefano Zamagni, invitato da Primo Fonti per illustrare i principi fondativi ed il quadro valoriale del partito politico “Insieme”. "Si tratta di una nuova forma di presenza politica che intende porre sul territorio nazionale principi ed idee differenti rispetto a quanto si può reperire nelle formazioni partitiche degli ultimi decenni.

Si intende rifiutare la modalità verticistica che caratterizza oramai tutti i partiti, dove impera sempre più il personalismo e una scarsa democrazia interna".

Ne è seguito un vivace dibattito, con osservazioni, domande e risposte su temi trattati da Fonti e Zamagni il quale ha poi annunciato l’accettazione di Primo Fonti alla candidatura alla carica di sindaco alle prossime elezioni di Bellaria Igea Marina. Fonti ha, infine, concluso l’incontro tracciando i principi fondamentali a cui dovrà ispirarsi il programma elettorale del Partito enunciando, pur in chiave sintetica, sei macro aree: politiche di inclusione; educare, formare istruire; un’ecologia integrale; piani idea ispirati a una visione di città; la salute; una economia “nuova”.