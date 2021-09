Progetto Cattolica: "Sostegno a Gennari per garantire continuità e buon utilizzo dei fondi Pnrr"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

La lista civica "Progetto Cattolica" ha deciso di sostenere la candidatura al secondo mandato di sindaco di Mariano Gennari perché c’è la convinzione che, con l’esperienza acquisita e potendo contare sulla continuità, potrà garantire l'effettivo utilizzo dei fondi del "PNRR”.

E’ indubbio che la squadra di dirigenti e di tecnici messa in campo dall'attuale sindaco Gennari ha realizzato in questi anni importanti opere che hanno dato un nuovo volto a Cattolica come Via Dante , Via Pascoli , Via Trento , Centro VGS , Centro Tennistico Leoncavallo . Con la continuità potranno riprendere a lavorare immediatamente dovendo soltanto riaprire il cassetto dove hanno riposto gli studi relativi alle opere previste per gli anni a venire .

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è stato presentato da Mario Draghi alla Camera per far fronte alle difficoltà dovute alla pandemia da Coronavirus. Dalla sua riuscita, come dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio, dipende il destino dell’intero paese.

Dal punto di vista puramente finanziario il PNRR potrà contare su finanziamenti per 221,1 miliardi di euro di cui 191,5 provenienti dall’Unione Europea (fra sussidi e prestiti a basso tasso d’interesse) e 30,6 miliardi da risorse interne. Detti finanziamenti non saranno destinati solo alla realizzazione di opere ma anche alle fasce più deboli della popolazione che ,con l’avvento della pandemia, hanno subito un ulteriore aggravamento delle loro già precarie condizioni di vita. Tutto questo ha un termine temporale: 2026. Ecco perché solo garantendo continuità si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati e, contando sul tempo, anche nuovi.

Da tempo la ricerca del profitto immediato è l’unico elemento con cui valutare gli investimenti. La nostra lista civica “ Progetto Cattolica” è convinta però che non ci si debba concentrare solo su questo obiettivo. Si dovrà infatti investire anche per un cambiamento climatico ormai imprescindibile, per una effettiva riduzione dei combustibili fossili, per un aumento e un miglioramento dell'occupazione femminile, per un contrasto efficace alle mafie e al riciclaggio, per l’inclusività e l’emancipazione culturale.

Lista civica "Progetto Cattolica"