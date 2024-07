Progetto Comune festeggia i 2 anni dalle elezioni, il sindaco Ugolini: "Il riscontro positivo ottenuto ci sprona a dare di più"

Oltre 400 le persone che hanno partecipato alla serata organizzato dalla Lista Progetto Comune il'8 luglio al ristorante di S. Andrea in Besanigo La Vecchia Fonte. Un’ occasione per il sindaco Gianluca Ugolini, la vice sindaco Domenica Spinelli, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza, vigili sentinelle del territorio tra i cittadini nelle sue numerose frazioni, di ritrovarsi tra musica e buon cibo con tantissimi corianesi in occasione del terzo mandato della lista al governo della città di Coriano. Una partecipazione straordinaria che ha confermato ai sostenitori della lista la bontà di un percorso di continuità partito nel 2012 con Domenica Spinelli e che prosegue oggi con Gianluca Ugolini. Al giro di boa del secondo anno di amministrazione l’appuntamento di ieri sera, in cui gli amministratori hanno tracciato lo stato dell’arte dei principali obbiettivi di legislatura, ha suggellato la presenza forte e capillare di Progetto Comune tra i cittadini e per i cittadini.

“Il riscontro positivo ottenuto- ha detto il sindaco Ugolini - ci sprona a continuare con ancora più determinazione nel quotidiano lavoro che svolgiamo con tutta la squadra di Progetto Comune a favore di Coriano. Ringrazio i nostri sostenitori e i cittadini tutti che rappresentiamo senza distinzione alcuna. Siamo forti e compatti, il bene della nostra collettività è, e rimarrà sempre, al primo posto”. “Progetto Comune vive tra la gente – ha sottolineato Spinelli – ora come in passato. Sono felice di aver svolto il ruolo di sindaco per 10 anni grazie ai corianesi che mi hanno accordato la loro fiducia e che 2 anni fa l’hanno confermata in nome di un progetto virtuoso per la rinascita di Coriano. In ogni sfida elettorale, compresa quella che mi ha portato a ricoprire il prestigioso ruolo di senatrice della repubblica, i corianesi sono stati al mio fianco. Coriano al centro del mio operato”.