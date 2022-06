Progetto 'green' per Morciano: allargamento del parco del Conca, spazi per lo sport e un ponte

Morciano di Romagna ha un grande polmone verde: è il parco urbano del Conca, da sempre luogo preferito dalle famiglie che amano trascorrere del tempo all'aria aperta, dagli appassionati di bicicletta e sport, una cornice d'eccellenza per eventi sotto le stelle. Ambiente e verde pubblico rappresentano due delle priorità individuate dalla lista Morciano Civica, che sostiene la candidatura a sindaco di Giorgio Ciotti. Per questo motivo, tra gli impegni che la lista intende prendere con la cittadinanza, vi è la messa a punto di un progetto di ampliamento del Conca, che andrebbe dunque ad estendersi inglobando le aree demaniali disponibili nel territorio di Morciano di Romagna, vedendo così ripristinati i suoi antichi accessi. Il progetto ruoterà attorno alla realizzazione di un sentiero di collegamento fra il sentiero CAI n. 35 - che termina il suo percorso all’altezza del ponte sul Conca - e la via Santa Maria Maddalena in località Paglia Lunga, con un breve collegamento al centro abitato tramite via Piave. Il tutto sarà accompagnato da un'opera di sistemazione dello spazio verde, attraverso diradamento selettivo, potatura, decespugliamento, attraversamenti interrati. Da tale intervento prenderanno poi vita anche nuovi impianti sportivi all’aperto, quali campi da calcio, pattinaggio, volley e basket. Così facendo si continuerà nella sistemazione e manutenzione anche della parte del fiume posta a monte del ponte sul Conca che, in occasione di piene, provoca danni ai frontisti. La realizzazione di questa grande risorsa verde andrà a beneficio non solo dei morcianesi che giornalmente lo utilizzano, ma impatterà positivamente anche sul territorio urbano, considerando che il collegamento con la costa, tramite intese con i Comuni di San Giovanni e Cattolica, ne aumenterebbe esponenzialmente l’attrattività sotto il profilo turistico. Fiore all'occhiello del progetto sarà dunque la creazione, in accordo con il Comune di San Clemente, di un collegamento ciclo pedonale imperniato su un ponte di legno collegando le due sponde del fiume Conca e permettendo quindi l'attraversamento in sicurezza.