Prosegue il tour del candidato Gnassi, visita da Scm Group e nel verucchiese

Nel suo “LottoPerTe Tour”, mercoledì 14 settembre, Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini e candidato del centrosinistra alla Camera dei deputati, ha fatto visita alla sede Scm Group di Villa Verucchio accompagnato dalla sindaca di Verucchio, Stefania Sabba e dalla consigliera regionale del Pd Nadia Rossi. Ad accoglierli, in rappresentanza dei soci azionisti e membri del CdA di Scm Group, il vicepresidente Andrea Aureli.

Gnassi ha visitato lo “storico” stabilimento produttivo di Scm, mostrando interesse per gli investimenti in atto nel riminese, così come negli altri siti industriali del Gruppo nel resto d’Italia, mirati a digitalizzare i processi in linea con i requisiti di Industria 4.0. e ad incrementare ulteriormente la capacità produttiva che già oggi conta una media complessiva di oltre 20mila macchine all’anno. Per Gnassi, accompagnato anche dal responsabile dello stabilimento Scm verucchiese Paolo Fabbri, non è mancata una tappa al Surface Tech Lab, il laboratorio scientifico dedicato alle tecnologie per il trattamento delle superfici, dove i produttori arrivano da tutto il mondo per testare le soluzioni più innovative e congeniali ai propri progetti di design.

“Scm Group, che proprio quest’anno celebra il suo 70° anniversario, continua a investire anche in questo territorio, dove fonda le sue radici, per portare l’eccellenza del made in Italy nel mondo. Qui dalla Romagna. È per queste eccellenze e tutte le realtà imprenditoriali del territorio, filiera e indotto del turismo compresi, che a Roma mi farò promotore di un Contratto di sviluppo che favorisca in maniera diretta l’innovazione e i processi di digitalizzazione e sviluppo delle aziende” - commenta Andrea Gnassi, che continua - “Utilizziamo i fondi del Pnrr, investiamo sul digitale, su ricerca, innovazione e lavoro, sulla specializzazione del personale come fa egregiamente Scm Group con il suo Campus, in collaborazione con il mondo della formazione, mettendo il suo know-how a servizio della specializzazione dei tecnici del futuro”.

Nella tappa verucchiese, il candidato ha poi fatto un sopralluogo al Parco 9 Martiri ai piedi della Rocca Malatestiana, dove è stata rinvenuta una delle più importanti necropoli villanoviane d’Italia e che è al centro da oltre 10 anni del progetto di un Parco Archeologico Multimediale (Pam). “Dopo un concorso internazionale di idee tenutosi nel 2010 era già stato finanziato per circa due milioni di euro dalla Ue con i fondi Fas (per aree sottoutilizzate). Somme che furono poi dirottati nei capitoli dell’Emergenza di Stato per l’alluvione di Genova e il terremoto in Emilia. Nonostante il Comune di Verucchio, insieme alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia Romagna lo abbia poi proposto in diversi nuovi canali di finanziamento, i più recenti i fondi per le aree interne, non ha più ottenuto i contributi necessari. Ho visto il progetto, è bellissimo, a Roma mi farò promotore di una proposta per l’istituzione di fondi speciali per iniziative come il PAM di Verucchio, così che possano trovare risposte rapide e immediate. Una gemma come questa, che andrebbe ad arricchire l’offerta turistica, culturale e quindi economica dell’intera Romagna, non va lasciata cadere. E quando mi metto in testa una cosa, lo avete visto con gli interventi nella città di Rimini, non mi arrendo” conclude Gnassi.