Una psicologa in corsa per diventare sindaca, il Pd annuncia la candidatura di Michela Bertuccioli

Sarà Michela Bertuccioli la candidata sindaca a San Giovanni in Marignano del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni. La ha annunciato il direttivo del Partito Democratico al quale è stata sottoposta, dopo una restituzione dei temi affrontati durante le consultazioni interne che sono iniziate dal mese di novembre, la proposta della segretaria. Classe 1974, psicologa e psicoterapeuta (specializzazione conseguita presso l'Istituto Freudiano di Roma), la candidata è sposata con Luca e mamma di Caterina.

La proposta della Bertuccioli è stata confermata e condivisa dal direttivo. Altro elemento emerso dal confronto è la consapevolezza che la figura di Daniele Morelli, insieme alla sua esperienza espressa in questi anni non solo a livello comunale, possa essere messa a valore per un ruolo extracomunale.

“Nelle prossime settimane si intensificheranno gli incontri aperti e la messa al lavoro per individuare i punti e gli obiettivi affinché San Giovanni possa continuare il suo percorso di crescita in tutti gli ambiti, coinvolgendo cittadini, realtà e professionalità che possano portare energia e vigore ad una proposta di qualità verso le amministrative del prossimo giugno”, spiega il una nota il Pd Marignanese.

Da sempre appassionata di sociale, oltre a svolgere la libera professione, Bertuccioli si è dedicata anche al mondo della scuola come educatrice ed insegnante in Istituti di formazione per Dirigenti di Comunità, insieme al servizio di volontariato, in particolare nello sportello psicologico comunale. Tutto questo prima di appassionarsi alla politica e condividere idee e progetti con il gruppo che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Daniele Morelli nel 2014.

Dal 2014 ha vissuto con passione e spirito di servizio l’esperienza di consigliera comunale, assessore e vicesindaca di San Giovanni in Marignano, portando per la prima volta nella storia proprio a San Giovanni in Marignano il ruolo di vicepresidenza del Distretto Socio-Sanitario di Riccione.

"In questi anni ho potuto conoscere meglio il funzionamento della macchina amministrativa, ma anche il paese e le persone e, in un percorso di continuo ascolto, scambio e reciproco arricchimento, mi sono sempre più appassionata ed entusiasmata e ho cercato di promuovere progetti soprattutto in ambito sociale, socio-sanitario e culturale – spiega la candidata -. Ringrazio dunque il Partito Democratico per la proposta della mia candidatura a sindaca. Questo mi onora perché sono consapevole di quanto sia il frutto di un impegno e un lavoro continuo e coinvolgente che è ancora da concludere con altri progetti bellissimi che l'amministrazione sta ultimando. In tutto questo c'è riconoscenza anche a Daniele Morelli per la fiducia che ha riposto in me per ben 10 anni. Ci attende un percorso importante e significativo che richiede entusiasmo, energia e una visione complessa e condivisa. Un lavoro all'altezza di quello che il nostro paese e la cittadinanza meritano. In questo tutti saranno importanti".