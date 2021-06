Qualità della Vita, Rimini nelle ultime posizioni. Il M5S: "Il rilancio passa anche dallo sport e dalle politiche sociali"

"La città romagnola vive da anni una carenza di politiche capaci di promuovere una visione chiara per il futuro" si legge in una nota del M5S

Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica della qualità della vita nelle diverse città della penisola italiana. Rimini si attesta una delle località con la qualità della vita più bassa per tutte le categorie prese in esame: bambini, giovani e anziani. "Gli impianti sportivi della nostra città sono obsoleti e non funzionanti, abbiamo la più alta percentuale di abbandono precoce nel mondo dello sport, i nostri giovani sono disorientati a causa della privazione dei rapporti sociali dovuta al lockdown e mancano di reali aspettative per il proprio futuro. Questi problemi non sono nuovi, ecco perché servono più iniziative utili al rilancio" si legge in una nota del Movimento 5 Stelle di Rimini.



“Non è possibile che una città come Rimini viva nella totale assenza di iniziative politiche capaci di promuovere una migliore qualità della vita per tutta la popolazione – dichiarano Marco Croatti, Giulia Sarti e i candidati del M5S di Rimini. - Si tratta del risultato di anni di noncuranza a cui è giusto porre fine. Rilanciare l'attività sportiva e le politiche capaci di promuovere l’uguaglianza e la sicurezza dei cittadini, devono essere due priorità per la futura amministrazione. Ecco perché il M5S ha deciso di inserire progetti e proposte relative allo sport, al contrasto della violenza di genere e ai giovani nel proprio programma.”



"La classifica del quotidiano economico nazionale ha preso in considerazione numerosi indicatori in base alla fascia di età in questione: bambini fino a 10 anni, giovani under 35 e persone over 65. Rimini si trova rispettivamente in 91°, 97° e 67° posizione. Ciò è dovuto in parte alla noncuranza dell’attuale amministrazione che non ha speso abbastanza energie adottando politiche capaci di valorizzare lo sport e tutelare il benessere di tutti i cittadini" dicono gli esponenti del M5S riminese.



"Sul piano sportivo è essenziale favorire tutte quelle realtà capaci di renderlo accessibile e inclusivo. Ciò significa ammodernare le strutture e adeguarle per raccogliere i flussi turistici internazionali che sono in forte crescita. Significa creare un lungomare attrezzato per chi fa sport, con defibrillatori e assistenza medica. Vuol dire avere un Assessorato allo Sport capace di fornire sostegno economico e fare un marketing strategico. Rimini deve diventare il centro per le grandi manifestazioni sportive. A Rimini ci sono anche problemi comuni a tutta Italia ma che è ora di affrontare ancor di più insieme agli operatori del settore: come Movimento 5 Stelle, proponiamo un piano contro la violenza sulle donne e uno per l’inclusività giovanile. Vogliamo creare uno Sportello Comunale Unico capace di integrare tutti gli aspetti del sostegno alle vittime, dall’assistenza psicologica e sociale fino alla tutela e alla protezione ad opera delle forze dell'ordine. Allo stesso modo crediamo anche che sia necessario dotarsi di una struttura dedicata esclusivamente al supporto e al sostegno dei giovani, stremati dalla mancanza di socialità dovuta alla pandemia e incerti sulle possibilità che gli riserva il futuro".



“Questa classifica ha fotografato problemi evidenti già a tutti i cittadini: dobbiamo prendere atto del fatto che troppo spesso sottovalutiamo l'impatto delle politiche riguardanti lo sport, la violenza sulle donne e il sostegno ai più giovani. Oggi non possiamo permetterci di trascurare questi aspetti così fondamentali per tutta la nostra società. Il Movimento 5 Stelle si impegnerà in questa direzione per garantire a tutti i cittadini di Rimini sicurezza, tutele e possibilità di un futuro migliore. Un’ottima qualità della vita è la base per costruire una comunità coesa e capace di affrontare i problemi del nostro tempo.”