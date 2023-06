Questione antenna, Coriano Futura: "Respinto il ricorso del Comune: chiediamo le dimissioni immediate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

In soli sei mesi l'amministrazione ha dovuto fare i conti con due pesanti sentenze del Tar. In novembre veniva pubblicata quella che è una impietosa condanna della condotta tenuta dall'amministrazione capitanata dall'allora sindaco Spinelli nella vicenda Petroltecnica, mentre il 1° giugno è stata pubblicata la sentenza che rigetta il ricorso sull'antenna Wind e costringe il comune a dare seguito alla richiesta del ministero di smantellare l'antenna. Due sentenze che confermano l'incompetenza e la superficialità con cui la Giunta attuale e quella del sindaco Spinelli hanno amministrato e amministrano il nostro comune.

Come gruppo di opposizione siamo fortemente preoccupati dalla costante dimostrazione di arroganza e la disinvolta disattenzione verso le norme previste dal nostro ordinamento. Per noi non può essere per nulla consolatorio il fatto che oggi risultino corrette le preoccupazioni e le considerazioni da noi espresse, ormai 3 anni fa, per scongiurare l'installazione dell'antenna vicino a uno dei pochi luoghi di interesse storico del nostro comune. Oggi abbiamo avuto la conferma che le conseguenze di quelle scelte scriteriate saranno un carico pesante sulle spalle di tutti noi corianesi. Nel chiedere le dimissioni per incompetenza manifesta ci adopereremo in tutte le sedi deputate perché chi politicamente ha fatto queste scelte paghi per il danno arrecato.

Coriano Futura