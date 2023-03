Raccolta firme contro le "ecofollie dell'Unione Europea" sulle auto: gazebo della Lega

Visita lampo del parlamentare Jacopo Morrone ai gazebo della Lega allestiti a Novafeltria e a Rimini per la raccolta firme "contro il diktat dell'Unione Europea che vorrebbe imporre lo stop alla vendita di auto con motori a combustione dal 2035 nella sola Unione europea, con la prospettiva di perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e di distruggere una filiera produttiva strategica in Italia e in altri Paesi europei".

“Ringrazio i nostri militanti, soci e simpatizzanti - commenta Morrone - che hanno apprestato gazebo e tavoli informativi in tutte le province della Romagna per sensibilizzare le persone sulle ricadute negative di certe imposizioni dell'Unione Europea, in particolare quella sulle auto con motore tradizionale diesel e benzina sventata per ora grazie all’Italia che ha stoppato il voto europeo adducendo motivi solidi e concreti, fortemente sostenuti dalla Lega che è rimasta inflessibile su una posizione critica".

"Ma altrettanto grave è il diktat dell'Unione Europea sulle cosiddette ‘case green’ contro il quale l’area politica di centrodestra del nostro governo ha votato contro, in modo compatto, al Parlamento europeo. Anche in questo caso si tratta di una ecofollia che penalizzerebbe in modo particolare le famiglie italiane”.