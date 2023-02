Radicali Rimini "Piergiorgio Welby", rinnovate le cariche alla presenza del segretario Iervolino

Sabato 5 febbraio si è tenuto il primo congresso dell'associazione Radicali Rimini "Piergiorgio Welby" che con questo atto rinnova la sua presenza sul territorio e la sua militanza politica. Il congresso ha visto la rielezione a segretario di Jacopo Vasini e l'elezione a tesoriere di Lorenzo Bodellini. Il congresso che ha visto la presenza del segretario nazionale di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino è stato un momento intenso di riflessione politica ed ha portato a delineare quelle che saranno le battaglie che l'associazione porterà avanti nel 2023.

Il congresso ha espresso il desiderio di continuare a sostenere le comunità ucraina ed iraniana della città così come a tenere sotto controllo tutte le altre realtà nel mondo nelle quali i diritti umani sono sistematicamente violati per impegnarsi a dare voce a tutti quei popoli ancora ad oggi violentemente oppressi. Sono stati discussi i temi dell'antiproibizionismo in materia di droghe e sex work e l'associazione si è detta pronta a proseguire la lotta per queste conquiste civili.

L'associazione Radicali Rimini si è detta anche pronta ad accompagnare nel suo percorso di iniziative ed eventi la neonata cellula Coscioni Rimini, espressione territoriale della nazionale Associazione Luca Coscioni che combatte per il diritto al fine vita e per la libertà di ricerca scientifica.

Spostandosi sui temi locali il congresso ha espresso il suo sostegno caloroso alla costruzione del Parco Eolico Offshore al largo delle nostre coste, si è impegnato a formulare proposte in merito alla mobilità dolce sul nostro territorio come la costruzione di una ciclovia che colleghi i comuni della provincia, ha identificato nel distacco tra i cittadini e le istituzioni un elemento critico e ha rivendicato la volontà di proporre nel prossimo futuro strumenti e riforme che mirino a colmare questa distanza tramite l'utilizzo più esteso di strumenti referendari e di democrazia diretta.

Durante il congresso è stata espressa preoccupazione verso le condizioni della casa circondariale di Rimini, con particolare riferimento alla prima sezione che "giace in uno stato igienico sanitario inaccettabile e ne consegue da ciò la necessità di chiedere con forza l'intervento delle istituzioni competenti".

L'associazione Radicali Rimini è pronta a ripartire per un altro anno di iniziative, eventi, manifestazioni e raccolte firme per combattere per i diritti di tutti e di ognuno a partire dalla nostra città.