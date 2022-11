Raffaelli (Lega): "I 200 mila euro per la piscina siano dirottati per buoni pasto e parcheggi gratis"

Nuovo intervento di Elena Raffaelli (Lega), capogruppo in consiglio comunale a Riccione. "Mentre la maggioranza si accapiglia per una poltrona in Geat con la forte contrapposizione tra il Pd e le civiche, noi ci occupiamo seriamente della città e dei Riccionesi con proposte e iniziative a beneficio della comunità. Non abbiamo ancora compreso che ne sarà del contributo diretto di 200 mila euro promesso dell'assessore Nicolardi al gestore della piscina (Gestore privato non pubblico)".

"La Lega ha le idee chiare - prosegue - il contributo sia destinato ad un bando per buoni pasto per le famiglie più fragili e in difficoltà entro Natale e alla sosta gratuita in tutta la città dall'8 dicembre all'8 gennaio 2023. Sentiamo solo chiacchiere da parte dell'amministrazione Angelini Pd sulla vicinanza ai fragili e alle tante emergenze che attanagliano famiglie e imprese. Chiediamo da agosto l'istituzione di un tavolo condiviso esteso alla minoranza e alle categorie economiche per condividere una strategia comune sul tema caro energia ma nulla di fatto. E questa sarebbe l'amministrazione che condivide? Tutto fumo negli occhi e il tempo lo sta dimostrando".