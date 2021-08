Raffaelli (Lega) attacca Gnassi: "Svende la candidatura a capitale della cultura per un futuro posto a Roma"

"Ormai consapevole che il Pd uscirà sconfitto dalle prossime elezioni amministrative, il sindaco Gnassi arriva a fare mercimonio della candidatura della città a “capitale della cultura 2024”. E' il commento della deputata della Lega Elena Raffaelli, che spiega: "Gnassi tramite un comunicato fa sapere che Rimini rinuncia alla candidatura per sostenere la corsa di Pesaro. Ancora una volta il sindaco prende una decisione personale a nome di tutta la città. Ancora più assurda la motivazione dettata da una situazione di instabilità non adeguata, con ricandidatura il prossimo anno. Tradotto: non siamo sicuri di vincere, votateci, così ci riproviamo il prossimo anno".

Sempre Raffaelli: "Ed è la risposta del sindaco di Pesaro Ricci a rendere ancora più grottesca questa vicenda. Dice infatti Ricci: 'Questa scelta dimostra la lungimiranza del sindaco Gnassi. Io penso che la politica non possa fare a meno di una risorsa come Gnassi. Il Pd nazionale deve fare in modo che una risorsa politica come lui debba continuare ad essere in campo'. Anche in questo caso è necessaria una traduzione dal politichese: Grazie Gnassi per avermi dato la candidatura, in cambio il Pd adesso ti troverà una comoda poltrona a Roma. Siamo di fronte ad uno sfacciato e palese mercanteggiamento di interessi pubblici. Per fortuna il decennio gnassiamo sta finendo, mancano pochi giorni. Il 3 e 4 ottobre tutti i cittadini riminesi hanno la possibilità di spazzare via questa politica fatta di egoismo e narcisismo".