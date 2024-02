Raffaelli (Lega): "Giunta Angelini avara coi più deboli?"

"Giunta Angelini avara con i più deboli?" A domandarselo è il capogruppo della Lega Elena Raffaelli che, in una nota stampa, spiega che "Apprendiamo infatti che dei 2 milioni e 800mila euro derivanti all’introito dell’addizionale Irpef solo 100mila euro saranno destinati a ’riccionesi’ in condizioni di disagio per pagare bollette, affitti, spesa e rette per accedere ai servizi. E’ fin troppo ovvio che la cifra messa a disposizione dall’amministrazione è poca cosa se destinata a esigenze così articolate: resta da capire quindi quante saranno le persone o le famiglie aventi diritto, con Isee pari o inferiore agli 8.500 euro, ad essere soddisfatte nelle loro richieste. Le rassicurazioni della Giunta non ci bastano, vogliamo vederci chiaro per capire il numero dei nuclei a cui saranno concesse queste risorse e per quale tipo di esigenza. A questo fine chiederemo l’indizione della commissione competente, a cadenze fisse, per verificare l’andamento dell’attività degli assistenti sociali e per capire se saranno necessarie risorse aggiuntive che, in ogni caso, chiederemo con un apposito documento”.